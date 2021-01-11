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Fas basınından Trabzonspor için Bourabia iddiası

Süper Lig’de daha önce Konyaspor forması giyen Mehdi Bourabia için Trabzonspor’a transfer olacağı yönünde haberler çıktı. Fas basını, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Bordo-Mavililer’in ilgilendiğini duyurdu

11 Ocak 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fas basınından Trabzonspor için Bourabia iddiası

Süper Lig’de daha önce Konyaspor forması giyen Mehdi Bourabia, Trabzonspor’a yazıldı. Fas basını, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Bordo-Mavililer’in ilgilendiğini duyurdu. 2018’in yazında Konya’nın 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya’nın Sassuolo kulübüne gönderdiği Faslı yıldızın, kulübüyle yarım sezonluk kontratı kaldı. Bu sezon Serie A’da 12 maça çıkan Bourabia, 1 gol attı.

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