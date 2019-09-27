Faruk Süren’e manipülasyondan hem hapis hem para cezası!

Sermaye Piyasası Kurulu, 2014 yılında yaptığı bir incelemede, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Faruk Süren'in Makina Takım ve Mert Gıda hisselerinde SPK Kanunu'na uygun olmayan işlemler yaparak haksız kazanç sağladığını tespit etti. Yapılan tespit sonrası durum, savcılığa ihbar edildi. İhbar sonrası ünlü iş adamı hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Süren'in birlikte hareket ettiği, Koska şirketinin varislerinden Fazıl Dindar'ın da manipülasyona katıldığı belirlendi.

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca SPK'nın mağdur olarak yer aldığı bir iddianame düzenledi. Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet'ten hem Faruk Süren hem de Fazıl Dindar hakkında yargılama başladı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, dosya bilirkişiye intikal ettirildi. Bilirkişi tarafından, yapılan işlemlerin tek başına manipülasyon suçunun maddi unsurunu oluşturmaya elverişli olmadığını fakat suçun işlenmediği anlamına da gelmediği kaydedildi.

1 YIL 8 AY HAPİS, 1 MİLYON ADLİ PARA CEZASI

Rapor sonrası hakim karşısına çıkan Süren, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle beraatını talep etti. Mahkeme Fazıl Dindar hakkında,1 yıl 8 ay hapis ve 4166 gün karşılığı adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Faruk Süren'in ise 1 yıl 8 ay hapisle birlikte 6362 sayılı kanuna göre, söz konusu suçtan elde ettiği menfaat miktarını gözeterek yaklaşık 1 milyon lira adli para cezasına hükmetti.

KANUN NE DİYOR?

6362 sayılı kanunun 107/1 maddesi şöyle diyor: "Bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının mijrar suçun işlemesi ile elde edilen menfaatten az olamaz."

(Sabah)