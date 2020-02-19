Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında Başkan Mustafa Cengiz'in uzattığı eli sıkmayan eski Başkan Faruk Süren, olay yaratacak açıklamalar yaptı. .

Süren, "Aslında kendisine de söylemiştim. Omzumda kireçlenme var ve öğleden sonra iğne yaptırmıştım. Bu nedenle sabit kalması gerekiyordu. Elini sıktı, sıkmadı. Yorumlar aptalca. Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde" ifadelerini kullandı.

(Skorer)