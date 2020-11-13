Galatasaray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan ve Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupa'yı kazandıran ekibin başında yer alan Faruk Süren, sarı-kırmızılı takımdaki seçim sürecini Independent Türkçe'ye değerlendirdi.

Galatasaray'ın mayıs ayında normal seçimi olacağını ve şu anda alınan karara anlam veremediğini dile getiren Süren, şöyle konuştu: 6 buçuk ay sonra seçimli olağan kongremiz var. Bu kadar kısa bir süre içerisinde seçim yaparak nasıl bir değişiklik yapılmak isteniyor. Seçim neden yapılır? Ortada bir sıkıntı vardır, kurum ilerleyemiyordur, yönetimi değiştirmek istersiniz, yönetimden ayrılanlar veya ayrılmak isteyenler olur ya da yeni bir yönetim yapmak istiyorsunuzdur o zaman seçim yaparsınız. Burada böyle bir durum da yok. Başkan bile girip girmeme konusunda kararsız. Kaotik bir durum.

Sarı-kırmızılı camiada seçimden daha önemli konular olduğunu dile getiren Süren, yönetimin 2018'deki toplantıda ibra edilmediğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: Bu yönetim ibra edilmedi. Geçen mart ayında 2019 hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul zorunlu olarak ertelendi. Önce 2019'un mali kongresinin yapılması lazım. 2021'in Mart ayında 2020'nin mali hesaplarının genel kurulca incelenip, gözden geçirilmesi lazım.

'Seçimi erteledik' diyebilirler!

Faruk Süren, "Mali Genel Kurul yerine neden seçim kararı alındı" sorusunu şöyle yanıtladı: Hesap verecek durumda değil. Hesap verip gitmesi lazım. Burada bol kalabalıklı, çok adaylı bir ortamda bir ara seçim yapıp kazanma hesaplarına girmiş olabilir. Bu olağanüstü bir durum. Mart ayına geleceğiz ve kongre yapamayacağız diyecekler çünkü pandemi var. Mayısta olması gereken seçim de olamayacağı için 'Seçimi erteledik' diyebilirler. Çünkü tüzüğü tanımıyorlar. İstedikleri gibi hareket ediyorlar, kaosa sürüklüyorlar. Bunlar camiada konuşulan şeyler. Usulsüzlük üzerine usulsüzlük. Sanki tüzük diye bir şey yokmuş gibi davranıyorlar.

"Bu arkadaşların hiçbiri kurallara uymuyor"

Seçimin Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını hatırlatan Süren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okul içerisinde seçim yapılmasına müsaade edileceğini düşünmediğini belirtti: 19'unda hazirunun yarısının gelmesi lazım. Büyük ihtimal 26 Aralık'taki ikinci toplantıda yapılır ancak okulda olacağı için Sağlık Bakanlığı ve Dernekler Masası'nın müsaade edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki yapılmamış bir genel kurul var. Yönetimin, Genel Kurul'a karşı 16 Kasım'da davası var. Cengiz yönetiminin şu an orada bulunması hukuki bir haktır, saygı duyuyorum ama genel teamüle karşı bir davranıştır. Çünkü biz bir kulübüz ve kulüp demek bir cemiyet demektir. Kendi kuralları vardır. Bu arkadaşların hiçbiri kurallara uymuyor. Galatasaray böyle bir süreci hiç yaşamadı.

"Haluk Ulusoy aday olabilir"

Galatasaray'da seçim için yönetime talip olan ve olması muhtemel isimler hakkında da konuşan Süren, şunları kaydetti: Buraya kavga etmeyecek, geniş kapsamlı toparlanmış bir yönetimin gelmesi ve fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Burak Bey, Metin Bey ve Cengiz Bey var. Ali Fatinoğlu'nun aday olacağından bahsediyorlar. Galiba Haluk Ulusoy da aday olacakmış. Bu kadar çok adaylı seçim Mustafa Cengiz'in işine yarar ve onun istediği gibi olur. Galatasaray fabrika ayarlarına geri dönmelidir.

"Çatı aday' yaklaşımını yanlış buluyorum"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın "çatı aday" sözü, bir süredir medyada yer alıyordu.

Süren, Yarsuvat'ın bir süre önce dile getirdiği "çatı aday" söylemiyle ilgili şu yorumu yaptı:

Çatı aday sözünü iyice açmak lazım. Biri başkan olacak ama kukla başkan mı olacak? Çatı adayla ilgili şunu mu ifade etmek istiyorlar: 'Biz muhalefetiz, kimse girmesin. Birini bulalım. Tek liste çıksın, o Cengiz'e karşı aday olsun, herkes onu desteklesin. Ama bu başkan da 6 buçuk aylık olsun, mayıstaki seçime kadar götürsün'. Amaç bu ise bunu açıkça ifade etmek lazım. 'Çatı aday' deyince böyle anlaşılıyor.

"Çatı adayı Cengiz'e rey vermeyenlerin bir kişi altında birleşmesi midir" sorusunu soran Süren, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burak Bey, Metin Bey, Cengiz Bey var. Bunların hiçbiri girmeyecek o zaman. Cengiz Özyalçın olacak ve komiser gibi altı buçuk ayı geçirecek. Takımdaki eksikleri giderecek, nizamı kuracak, nakit akımını düzenleyecek, futbol faaliyetinin iyi gitmesini sağlamaya çalışacak, diğer spor dallarına bakacak. Yani çok büyük bir atılım olmayacak. Mayıs'a kadar seçilecek. Çünkü krizli bir durumdan geçiyoruz. Galatasaray, üyeleriyle mahkemelik! Son derece vahim bir durum. Güzel bir şey mi bu. Çatı aday sözünü izah etmeleri gerekiyor. Bu kadar çok aday varken çatı aday olmaz. Bu kadar aday varsa seçimin gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Çatı adayı yanlış bir yaklaşım diye yorumlarım.

"Fatih Hoca oldukça seçim süreci takıma zarar vermez"

Galatasaray'ın seçim kararı almasının takımı olumsuz etkilemeyeceğine inandığını dile getiren Süren, sarı-kırmızılı takımın ve teknik direktör Fatih Terim'in bu süreçten olumsuz etkilenmeyeceğini savundu:

Fatih Hoca orada oldukça bu süreç zarar vermez. Çünkü her şey kontrolü altına. Oyuncular da hocaya ve sözlerine son derece güveniyor. Fatih Hoca bu işi götürür. Tabi ki hoca da ihtilafı olmayan ve uyum içinde olan bir yönetimle çalışmak ister. Bu nedenle bu, mayıstan sonraki hadise. Galatasaray'ın önce mayısı görmesi lazım. Mart sonunda 2019 ve 2020'nin mali genel kurulu yapılacak. Daha çok işimiz var. Bütün bunlar kaosa sürüklüyor. Bütün bunlarla gündem değiştiriliyor.