Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandırdığı o muhteşem dönemde başkanlık koltuğunda oturan Başkan Faruk Süren, bugün sarı-kırmızılıların akil ismi olarak camiasına hizmet veriyor. Damadı Burak Elmas'ın aday olduğu süreçte, Fatih Terim'in takımın başında kalması için fikir yürüten Süren, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in önceki gün yaptığı basın toplantısını da, sözlerini de eleştirdi.

Toplantının sohbet havasında geçtiğine vurgu yapan Faruk Süren, Başkan Cengiz'in tavrının sarı-kırmızılılara büyük yara verdiğini dile getirdi. Süren, şöyle konuştu:

"Mustafa Cengiz'e söyleyecek bir laf bulamıyorum. Çünkü Galatasaray'ı bir kaosa sürüklemekte... Çok büyük zarar veriyor. Nasıl düzelir bilmiyorum. Fatih Terim ile çalışmayacağım dediği ortamda zaten 27-28 günü kalmış. Kendi aday da değil... Buna da anlam veremedim. O çalışmayacak peki Terim onunla çalışacak mı?"

ALLAH ŞİFA VERSİN AMA...

Mustafa Cengiz'in bu tavrının Galatasaray'a hiç bir faydası olmayacağına işaret eden Faruk Süren, "Neticede mahkeme kararı ile başkanlıkta... Bizim anayasamıza göre de ibra olmamıştır. Bu tüzüğü hazırlayan komisyonda da imzası vardır. Allah şifa versin ama hastalığını kullanıyor. Onun umudu, pandemi devam etsin. Genel kurullar ertelensin" açıklamasını yaptı. (Milliyet)