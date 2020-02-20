Faruk Süren: Mustafa Cengiz eli sıkılacak adam değil

Galatasaray’da önceki akşam Ali Sami Yen 1905 Derneği’nin açılışı yapıldı. Törene camianın önde gelen isimleri katılırken, başkanlar arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Eski başkan Faruk Süren, kulübün patronu Mustafa Cengiz’in kendisine uzattığı eli sıkmazken, sonrasında kullanılan ifadeler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Süren, Milliyet Gazetesi’ne verdiği demeçte, “Aslında kendisine de söylemiştim. Omzumda kireçlenme var ve öğleden sonra iğne yaptırmıştım. Bu nedenle sabit kalması gerekiyordu. Elini sıktı, sıkmadı yorumları aptalca. Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde” diye konuştu.

‘Herkes yakışanı yapar’

Cengiz, Süren’in elini sıkmamasıyla ilgili olarak, “Herkes kendine yakışanı yapar” derken, kendisi hakkında kullanılan ifadelere aynı sertlikte karşılık vermeye hazırlanıyor. Faruk Süren ise daha önce kulübü seçime götürmesi için tavsiye verdiği Cengiz’in, medya mensupları ile sohbet ederken, “Küfür edecektim ama etmedim” dediğini, böylece aslında ‘içinden küfür ettiğini’ belirterek, bu nedenle tavır takındığını da sözlerine ekledi.