Faruk Süren: Lig oynanırsa Galatasaray şampiyon olur!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Süren, "Zamanımı herkes gibi geçiriyorum. Dünya umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. En az hasarla umarım bu durumu atlatırız. Bu durum ne zaman geçer bilemiyorum. En doğrusunu bilim insanları bilir. Bilimin verdiği kararlara göre kararlar almalıyız. Burada tek başımıza da değiliz. Dünya ile birlikte hareket etmeliyiz. Dünya ile birlikte kordineli çalışmalıyız. Hayata dönmemiz lazım. Burada sanki bir devre arası varmış gibi her şey durdu. Üretmemiz lazım. Ekonomi tekrardan canlanmalı'' dedi.

UEFA kuralları bu sene daha yumuşak olacak!

"Loca ve sezonluk biletlerin karı Sportif Aş'nindir. Kulübun Sportif AŞ'ye 900 milyon borcu var. Bu bilançoda duruyor. Bu alacak tahsil edilebilir mi? Bu ayrı bir konu. Oraya girmeyelim. Bu maçlar oynanmayacak veya seyircisiz oynanacak. Şimi bunu oranlayalım. Burada loca ve kombine sahipleri haklarını kulübe bağışlayacak. Benim anladığım bu. Bu bir fikir. Güzel bir fikir. Olabilir ancak burada bir sürü mevzuat var. Sportif AŞ bir şirket. Kulübümüz Dernekler Mevzuat'ına sahip bir dernek. Bu işin iyice incelenmesi lazım. Bu fikri hemen kenara atamayız çünkü Galatasaray hiçbir fikri incelemeden kenara atmaz. Burada her şey münazara edilebilir. Bu fikir fena bir fikir değil. Sedat kardeşimiz neticede bir katkıda bulunuyor. Bunu normalde yönetimin yapması lazım. Bu bir öneridir. Bunun kabul edilip edilmeyeceği yönetimin bileceği iş. Bunu ben bütün mevzuat kurallarına uyma kanunuyla kabul edebilirdim. Bunu çok münakaşa edebiliriz. Bunu tartışmak lazım. UEFA kuralları da bu sene daha yumuşak olacak sanırım. Bunların hepsini iyi kordine etmek lazım."

TFF'nin niyeti güzel!

Liglerin başlama tarihiyle ilgili de konuşan Faruk Süren şunları söyledi

"TFF'nin 12 Haziran'da oynatması güzel bir niyet. Bu ciddi bir salgın. Biz bunları oynatmak için oyuncuların sağlığını kenara atamayız. Sadece oyuncuların da değil bu organizasyon içinde olanların sağlığının kötü anlamda etkilenmemesi şartıyla ligler oynanabilir. Buna bilim insanları karar verecek. Bayern Münih'i çok övüyorlar. Oradaki program burada uygulanabilir mi? Buna tamamen bilim insanları karar verecek."

Lig oynanırsa Galatasaray kesinlikle şampiyon olur!

Liglerin oynanması durumunda Galatasaray'ın kesinlikle şampiyon olacağını söyleyen Süren şunları söyledi:

"Galatasaray lig oynanırsa şampiyon olur. Buna şüpheniz mi var? Lig oynanırsa şampiyonluğa kesin olarak inanıyorum. Fransa'da 5 maç kalmıştı. Matematiksel olarak orada da şans devam ediyordu. İtirazlar olabilir ancak PSG buradan şampiyonluğu muhtemelen vermezdi zaten. Mahkeme yolu burada açık ancak futbolu mahkemelerde halletmemek lazım. Burada ne sözleşmesi yapıldıysa o geçerli. Sözleşmeleri hükümet iptal edemez. Bunu sadece kalan maçlar için yapabilirler. Bu ancak karşılıklı oturup konuşularak anlaşılır. Ekonomik ortam ortada. Bu ekonomik verileri ortaya koyup ortada birleşmek lazım. Bu işler ancak diyalogla olur. Ben bu konulara da çok girmek istemiyorum. Burada yönetim kararı kendisi verir."

Yeni bir Avrupa Kupası'nın zamanı geldi!

"Ben olsam yılın sporcusu ödülünü bir futbolcuya vermem çünkü o arkadaş 10 kişiyle beraber oynuyor. Yılın futbolcusu bence Muslera. Tafferal mi, Muslera mı? Muslera'nın o seviyeye gelmesi için en az bir UEFA Kupası kazanması lazım. Bunun zamanı geldi. Belki bu sene gerçekleşebilir. 2020/2021 yılında Galatasaray Avrupa'da bir kupa kazanabilir."