Sarı-Kırmızılı kulübü, Mart’ta zorlu bir kongre bekliyor. Erken seçim isteyen muhalif kanadın, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i mali ve idari yönden ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. En son ASY 1905 Derneği’nin açılışında Cengiz’le gerilim yaşayan eski başkanlardan Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen damadı Burak Elmas için destek arayışında. Süren’in aynı açılışta bir diğer eski başkan Adnan Polat’la görüşerek, Elmas’a destek vermesini istediği, Polat’ın ise “Hayırlısı olsun” cevabını verdiği öğrenildi.

2011’deki kongrede ibra edilmeyerek başkanlık koltuğundan indirilen Adnan Polat’ı, geçtiğimiz sene bir kongrede üyelere alkışlatan Mustafa Cengiz, bir anlamda iade-i itibar sağlamıştı.