Bedensel engelli olarak sürdürdüğü hayatında annesinin sırtında okula giden Öztürk tekerlekli sandalye alınmasıyla spora da yöneldi. 4 yıl tekerlekli sandalye basketbolu oynayan Öztürk ardından lisedeki antrenörünün yönlendirmesiyle 6 yıl önce haltere başladı. Okulunun sığınağında başladığı halterde rekor kırarak elde ettiği dünya şampiyonluğunu olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak isteyen bedensel engelli Faruk Öztürk’ün (22), kilosu nedeniyle kendisini taşımayan tekerlekli sandalyesi antrenörü tarafından itfaiye hortumuyla güçlendirildi. Antremanlarda 250 kiloluk halteri kaldıran Öztürk, yeni bir tekerlekli sandalye almak için sponsor arıyor.