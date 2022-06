Faruk Koca: Kulüplerin yaşadığı sıkıntıları başkan adayına ilettik

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Mehmet Büyükekşi ile genel kurul öncesi Kulüpler Birliği’nde değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyleyerek, ‘’Biz kulüplerin yaşadığı sıkıntıları çok anlaşılabilir bir dille başkan adayına ilettik. O da kendisinin bu işte duyarlı olduğunu ve kendisi de bir yıl önce bu sorunların altına imza attığını söyledi. Bu sorunları bildiği için sorunlar Kulüpler Birliği ve federasyonun el ele vererek çözeceği ile ilgili taahhütte bulundu. Şöyle bir durum söz konusu Mehmet Bey burada olağanüstü genel kuruldan dolayı bir yıl burada kalacak ve bir yılda çözüleceği ile ilgili sorumluluğunun olduğunu söyledi ve bu anlamda da meseleyi ciddi şekilde eğilip çözüm odaklı olacağını ama bunun hep beraber yapılması gerektiğini özellikle söyledi. Kulüpler de sonuna kadar futbol adına yapacağınız her şeyde arkanızda olacağı ile ilgili taahhütte bulundum’’ diye konuştu.

‘YABANCI OYUNCU MESELESİNİ TARTIŞACAKLARINI SÖYLEDİLER’

Başkan Koca, yabancı oyuncu tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

‘’Ben farklı bir tartışma içerisine girdim. Normalde kulüplerin talebi bir önceki statünün devam etmesi. 8 yabancı ile oynama ama 8 yabancı oyuncu derken sadece dört futbolcu alıyoruz. Bunun ben doğru olmadığını söyledim. Ne kadar futbolcu alıyorsak; aldığımız futbolcunun oynaması gerektiğine inandık. Sayı düşebilir; on iki olabilir, on bir olabilir, on olabilir ama kaç futbolcu alıyorsak onun tamamını oynayabilir zemine oturtması gerekir. Yoksa parasını verip atıl beklettiğimiz oyuncuların kulüp bütçelerine büyük yük getirdiğini söyledim. Meseleyi tartışacaklarını söylediler. Ben meselenin bir şekilde çözüleceğine inanıyorum.’’

​‘TARAFTARIMIZIN BEKLENTİSİ LİGDE KALMAK’

Başkan Koca, Ankaragücü’nün takım çalışmalarına ilişkin ise, ‘’Biz beş futbolcu aldık. Transfere en hazırlıklı kulüplerden biriydik. Yaklaşık 3-4 aydır ekibimiz dünyada futbolcu izliyorlardı. Bunlarla ilgili ikişer, üçer ve dörder alternatiflerimiz vardı. Şu anda da o süreç yoğun bir şekilde devam ediyor. Görüşmelerimiz de neticelenirse önümüzdeki hafta birçok oyuncunun geleceğini düşünüyoruz. Ana omurganın kurulacağını düşünüyoruz. Taraftarımızın beklentisi çok yüksek değil, ben taraftar gruplarımız ile görüşüyorum. Beklentiniz nedir dediğimde ‘ligde kalmak’ diyor. Ben de inşallah taraftarımızın beklentisine cevap vereceğimize inanıyorum ama bizim hedefimiz daha yukarılarda olmaktır. Bana soru sorulduğunda zirve neyse odur diyorum. Diğer takımlar için de aynı şey geçerli sadece Ankaragücü için geçerli değil. Bizde Ankaragücü’nü hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

