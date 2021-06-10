MKE Ankaragücü Kulübü'nün yeni başkanı Faruk Koca oldu. Delegelerin oylarıyla sarı-lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna oturan Faruk Koca, seçimden sonra açıklamalarda bulundu. Oy kullanılmasından önce vaatlerini açıklayan ve kulübe verdiği dairelerin hepsini bağışladığını ilan eden Koca, 19 Mayıs Stadı’nın bulunduğu arazide de yeni stat inşaatının temelini atmak istediklerini aktardı.

Çok yorucu bir gün geçirdiklerini dile getiren Koca, "Sonuç ve fotoğraf Ankaragücü’ne yakışır şekilde olduğu için yorgunluğumuz bitti. Başkan adayı Metin ağabeyimize, centilmence yarıştan dolayı teşekkür ediyorum. Buralar geçici görevlerdir, hayırla yad edilmek her şeyden önemlidir. Son zamanların Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Diğer aday Metin Akyüz ise başkan seçilen Koca’yı tebrik etti.







