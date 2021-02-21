Faruk Can Genç’in koyu bir Trabzonspor taraftarı olan amcası, 1997 yılında Kocaeli deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybederken, babası da 3 yıl sonra dünyaya gelen oğluna, kardeşinin ismi olan Faruk adını vermişti. Faruk Can, amcasının doğum yılı olan 75 numaralı formayla ilk Süper Lig maçına çıktı ve galibiyeti de rahmetli amcasına armağan etti.

Başarılı futbolcunun maç sonrasındaki “Amcam sanki beni itiyordu, yanımda gibiydi” sözleri herkesi çok duygulandırdı.