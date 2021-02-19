Kaleci Kağan’ın ardından Başakşehir maçının 11’inde bir genç daha yer aldı: Faruk Can Genç. 21 yaşındaki sol bek antrenman performansıyla dikkat çekerken, ilk 11’de çıktığı Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor karşılaşmasında da geleceğe dönük olumlu sinyaller vermişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, bek bölgesinde yaşanan problem nedeniyle Faruk’a ‘Hazır ol’ dedi. Başakşehir maçında Trabzonspor'un sol bekinde yer alan Faruk’un kariyeri Bordo Mavili ekip taraftarları tarafından merak ediliyor.

Faruk Can Genç kimdir? Faruk Can Genç kaç yaşında, nereli?

16 Şubat 2000'de dünyaya gelen Faruk Can, futbol hayatına 2013 yılında Trabzonspor'da başladı. Alt yaş gruplarında görev aldıktan sonra 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki sol bek, Trabzonspor taraftarının umut beklediği isimlerden.

1.80 boyunda olan ve sol ayağını çok etkili kullanan Faruk'un Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Faruk Can Genç, Trabzonspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçında Bordo Mavili formayı ilk kez resmi bir maçta giymişti.

70 kg ağırlığında olan Faruk'un transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 50 bin euro.