Faruk Can Genç: Hayalimi yaşıyorum

Genç kaleci Kağan Moradaoğlu gibi Başakşehir karşısında ilk lig maçına çıkan Faruk Can Genç ve ailesi, buruk bir mutluluk yaşıyor. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan amcası Faruk Genç’i 17 Nisan 1997 yılında Kocaeli deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında kaybeden 21 yaşındaki sol bek, Başakşehir galibiyetini rahmetli amcasına armağan etmişti. Anadolu Ajansı’na konuşan ve amcasının Trabzonspor sevdası uğruna yaşamını yitirdiğini söyleyen Faruk “Ben de bir gün o formayı giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalıştım, hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcamın mezarını hemen ziyaret etmiştim. İlk lig maçıma çok şükür çıktım, hayalimi yaşıyorum. Henüz yolun başındayım. Daha çok çalışarak, taraftarı olduğum Trabzonspor’a uzun yıllar katkı sağlayacağım” dedi.

‘Gözyaşlarımızı tutamadık’

Başarılı futbolcunun babası Ömer Genç ise aile olarak Faruk Can’la gurur duyduklarını söyleyip, “Ağabeyimin Trabzonspor sevdasını anlatamayız. Faruk’u sahada görünce gözyaşlarımızı tutamadık. Buruk bir mutluluk yaşadık” ifadelerini kullandı. Amcasıyla aynı ismi taşıyan Faruk Can, 1975 yılında doğan amcasının anısına 75 numaralı formayla mücadele ediyor.

Selçuk Kılıç/AA



