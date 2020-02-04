Konyaspor’da deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Antalyaspor maçında sakatlanan Farouk Miya’nın durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Faruku Miya’nın yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildi, Miya’nın tedavisine hemen başlandı ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak” denildi.

22 yaşındaki Ugandalı oyuncu, Süper Lig’de çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Yeni transfer Rogerio Thuram’ın ise alt çenesine 4 dikiş atıldığını ancak Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı.