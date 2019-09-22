Farnolle: Daha ofansif ve istekli oynuyoruz

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray, 23'te Seri ile öne geçmesine rağmen Malatyaspor 89'da Guilherme ile bulduğu gol sonucunda beraberliği yakaladı. Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez de 89'da yediği gol sonucunda 2 puanı Malatya'da bıraktı.

Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor'un tecrübeli file bekçisi Farnolle önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli kalecinin maç sonu açıklamaları:

"İki pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Tabii ki benim işim bu. Bugün 1 puan almamızda benim kadar başklarının da payı var."

"Geçen seneye göre futbol anlayışımızda biraz fark var. Sergen Hoca, topa sahip olma konusunda daha özenli. Daha ofansif ve istekli oynuyoruz. Bu sene ilk maçlarda biraz zorlandık, haftalar geçtikçe daha iyi olacaktır."