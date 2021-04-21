Fenerbahçe altyapısında hücum oyuncusu olarak dikkat çeken Serhat sağ bek performansıyla Karagümrük'e transfer olmuştu. Kendisine yabancı bir mevkide oynamasına karşın Göztepe'nin deneyimli forvetlerine karşı kusursuz bir oyun ortaya koyan Serhat hocasından tam not aldı. Pozisyon fark etmeden bulduğu her şansı iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu 1 yıl daha İstanbul ekibinde forma giyecek.

Ömer Necati Albayrak



