Farioli: Biz acı çektik, onlar acı çekti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu

Genç teknik adam, "Çok ortada bir maçtı. Bu kadar yüz yüze çarpışabilen takımlar olması beni mutlu etti. Biz acı çektik, onlar acı çekti, karşılıklı bir mücadele oldu. Takım güzel bir performans çıkarttı, Efe'nin performansından da çok mutluyum"

"Güzel bir gidiş var, doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Bu mantaliteyi korudukları için çok mutluyum ve bunun için oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı