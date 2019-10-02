Farah’ın hocasına 4 yıl men cezası

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah’ın başarılarında önemli pay sahibi olan eski antrenörü Alberto Salazar, doping ihlali nedeniyle ceza aldı.

ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA), 4 yıl süren soruşturma ve iki yıllık mahkeme sürecinin ardından aldığı kararla, doping programı yönetme ve sporcuları yasaklı maddeye teşvik etme gerekçeleriyle ABD’li antrenör Alberto Salazar ve ekibinde yer alan Dr. Jeffrey Brown’u spordan 4 yıl men ettiğini açıkladı. Bu arada Salazar’ın olayı sonrası Farah’a da doping iddiasıyla soruşturma açılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.