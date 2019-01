Yeni seri New down, Far Cry 5'te gördüğümüz Hope Country haritasında geçecek. Burada kendi ekibiniz ile beraber nükleer felaketin 17 yıl sonrasında kasabanın kaynaklarını ele geçirmeye çalışan çetelere karşı savaşıyorsunuz.

Tüm bunları yapmak için bilgisayarınız belirli bir düzeyde donanıma sahip olması gerekiyor. Far Cry serisinin yapımcısı Ubisoft, New Dawn için sistem gereksinimlerini açıkladı.

Minimum: Windows 7 SPI, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit), İntel Core İ5 2400 @ 3.1 GHz, 8 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 670 (2 GB) veya AMD Radeon R9 270X 2 GB ya da üstü, DirectX 9.0c, 30 GB boş alan.

Önerilen: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit), Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz, 8 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) veya AMD Radeon R9 290X (4GB) ya da üstü, DirectX 9.0c, 30 GB boş alan .

4K 30FPS: Windows 10 (64bit), Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz, 16 GB Ram, Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB) veya AMD RX Vega 56 (8GB) ya da üstü, DirectX 9.0c, 30 GB boş alan.

4K 60 FPS: Windows 10 (64bit), Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz veya AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1080 SLI (8GB) veya AMD RX Vega 56 CFX (8GB) ya da üstü, DirectX 9.0c, 30 GB boş alan.

