Futbol oyunlarında kimsenin sevmediği ama senin ısrarla takımına aldığın futbolcuyu sebebiyle birlikte yorumlara yaz, Fanatik ekibinin seçimiyle yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 senin olsun!

PlayStation5'i kazanmak için ne yapmalısın?

@fanatikcomtr'i takip et!

Fanatik Instagram'dan paylaşılan postun altına futbol oyunlarında her zaman takımına aldığın futbolcuyu sebebiyle birlikte, iki arkadaşını etiketleyerek yorumlara yaz!









Ne kadar yorum, o kadar şans unutma!

PlayStation 5 seni bekliyor!

KATILIM KOŞULLARI

1. Bu kampanya Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 21.06.2021 tarihli ve E.40453693-255.01.02-4955 sayılı yazısı ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

2. 24.06.2021(saat:21.00)-13.08.2021(saat:00.01) tarihleri arasında Türkiye genelinde www.instagram.com (ücretsiz) internet sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak, @fanatikcomtr hesabını takip eden kullanıcılar, kampanya postunun altına futbol oyunlarında ısrarla takımına aldığı oyuncuyu nedeni ile birlikte 2 arkadaşlarını yorumlarına etiketleyerek @fanatikcomtr hesabındaki kampanya paylaşımının altına yorum olarak yazanlar yarışmaya katılacaktır.

3. Paylaşımlar konuya uygunluk, yaratıcılık, farklılık kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek ve 1 kişiye Sony PlayStation 5 ikramiyesi verilecektir.

4. Sonuçlar 16.08.2021 tarihinde @fanatikcomtr Instagram sayfasında yayınlanacaktır.

5. Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir.

6. Yetkililerce yapılacak incelemede kampanya ana temasına uygun dini veya siyasi amaçlara hizmet etmeyen, sakıncalı ve zararlı yayınlar içermeyen, genel ahlak kurallarına uygun olan paylaşımlar esas alınacaktır.

7. İkramiye kazanan katılımcılar, isminin @fanatikcomtr Instagram sayfasında bahsetme (mention) yoluyla açıklanmasını kabul etmiş sayılır.

8. Kampanya sonunda kazanan kişiler ile direkt mesaj (DM) yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad-soyad, iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. sorumlu değildir.

9. Kampanyaya Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

10. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.

11. Kampanyaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.

12. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

13. İkramiyeye konu olan eşya ve-veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

14. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

15. Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

16. Kampanyaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. sorumlu değildir.

17. Kampanyaya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. Kampanya Katılım Koşullarına uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

18. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.’nin her türlü kayıtları esas alınacaktır.

19. Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. tarafından yapılacaktır. Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

20. Koşullar ve Kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.



