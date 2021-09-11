Üç 'çünkü' ve dönme dolap!

Hem beklenen hem de olması gereken oldu. Sürdürülemez bir atmosfer, yaşanamaz bir hayattı Şenol Güneş ve TFF için. En doğrusunu yaparak, 'Yolları ayırdılar'. Böylece federasyon da kurtulmuş oldu. Birinci 'çünkü', sanki Şenol Güneş kararını onlar değil de başkası almıştı! Bir yer daha kurtuldu; ülke futbolu. İkinci 'çünkü', ülkedeki birçok insan bir kez daha haklı çıktı. Herkesin futbolu bildiği, ancak para verilerek getirilen yabancıların oynadığı futbol ikliminde, ülkemizin en iyi bildiği şeye döndük; Sil baştan. Şimdi yeni hocalar aranacak, yeni sloganlar bulunacak ve yeni umutlar dağıtılacak. Dönme dolap, aynı şekilde devam edecek. Son 'çünkü', sistemde isimlerden gayri hiçbir şey değişmeyecek, hepimiz döndürülen dolaba öyle bakacağız.

Cem Dizdar

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Yine zamansız değişiklik

Zamanlaması ne kadar doğru, tartışılır. Bana göre sonuçları ne olursa olsun grup maçlarını Şenol Güneş ile bitirmeliydik. Yine bir teknik direktör değişikliğini, kulüp ya da Milli Takım fark etmeksizin zamansız yaptık. Yeni gelecek hocadan da 1 ay içinde performansını ve ruh halini tamamen değiştirmiş bir Milli Takım ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Kısacası yine futbolda, futbolun ruhunu bilmeyen yöneticilerinin attığı zarın sonuçlarına bakacağız. Artık beklentim meselenin kısa süreli başarılarla çözülmesi mümkün değilken, her kötü dönem için bir teknik direktör harcamaya devam eden federasyonun şu saçma yabancı sayısı kuralını değiştirmesi yönünde. En azından Türk futbolu adına şu karmaşadan doğru bir iş çıkartmış olurlar.

Erman Özgür

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Yeni kurtarıcı bekleniyor...

Bu hayatta her şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki, sevdiğimiz bir şeyden kısa sürede nefret edebiliyoruz. Kulüplerimizin hoca kıyımı, Milli Takımlar için de geçerli... Bir türlü başarılı olamayan Ümit Milli Takımımız'ın halini görüyorsunuz! Seçim sırasında kriter nedir? Kimse bilmiyor. A Milli Takım'a da biri geliyor, olmuyor, sonra Süper Lig 'den bir kurtarıcı, 'sağlam kontratla' omuzlarda göreve getiriliyor. Başarısız olunca -haliyle- "Alırken yalvarıyorsun, sonra sövüyorsun" diyor. Lütfen yeni kurtarıcıyı seçerken, futbolu bilen Hamit Altıntop gibi insanların söyledikleri daha önemli kabul edilsin. Bu jenerasyondan maksimum verimi alacak; modern, dinamik, iletişimi yüksek, vizyonlu ve kaos anlarında çözüm üretebilecek bir teknik direktör gelsin.. Ve mutlaka sözleşmesine, 'başarısızlık halinde...' maddesi de konulsun.

Çağrı Davran