Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ederken Galatasaray 'da kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta Gaziantep FK'yı 10 kişi kaldığı maçta 2-1'le geçen Galatasaray bu hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi 3-2 kazanarak çıkışını sürdürdü. 5 haftadır sessiz olan Kerem Aktürkoğlu iki harika gol atarak maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Karşılaşma sonrası Fanatik yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi.

MEHMET DEMİRKOL: KEREM O EŞİĞİ GEÇTİ

Kerem’in 2. golü sadece çok iyi bir vuruş değil. Anı okuma konusunda yapabileceklerinin de güzel bir örneği. Gomis savunmayı sola çekerken en uygun zamanda kaleci Ertuğrul’u tek ayak üzerinde yakalayabileceğini gördü. Anında verdiği kararı uyguladı. Öyle gerilmeden, ayağının içiyle. Anında. Kimse için yapabilecek bir şey yoktu. Hızlı, basit, etkili. Ve tabii ki becerili. Geçen hafta onunla ilgili ’10 kişi oynayan arkadaşları o oyundan çıkınca daha iyi oynadılar. Bunun üzerine düşünmeli’ demiştim. Eğer bu goldeki sadeliğe bir geçiş yapabildiyse, yani artık o eşik geçildiyse Kerem artık o beklenen oyuncu olma yoluna girmiş demektir. Sahip olduğu özellikleri daha basit ve etkili şekilde kullanırsa tutulması zor. Ama kendi kafası karışıkken öyle sıkı bir markaja bile gerek olmuyor.





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Rekor kırdılar

Kasımpaşa 2 hafta üst üste kazandıktan sonra dün yine dağınıktı. Galatasaray orta sahasını uzun toplarla by-pass etmek istediler. Çıkarken hep bir eksik pas yaptılar. Topu çok istemediler. Ama Aanholt’un geride Boey’nin önde olduğu asimetrik oyunda istedikleri açıkları bulduklarını söylemek zor. Bunu, öne geçip Galatasaray’ın savunmasını biraz daha öne çıkardığında dahi yapamadılar. Galatasaray dolayısıyla topu aldı, ceza sahası içine yerleşti. Bu anlamda rekor da kırdılar. Ancak bir şey eksik kaldı. Bunu kopuk kopuk yaptılar. Akın sürekliliği sağlanamayınca rakip savunma bu oyunun karşılığı kadar açık vermedi. İkinci yarıdaki fark buydu. Bir de ilk yarıda takımı driplingle ileri taşıyan Celina’nın oyundan çıkması.

OĞUZ DİZER: PAŞA PAŞA...

Galatasaray zor deplasmanı paşa paşa atlattı. Atlattı da Bahoken’in 16’da attığı nefis gol ‘Kasımpaşa Şenol Can yönetiminde başarı trendine, yine devam mı?’ dedirtti. Topa çok az sahip olmalarına rağmen, oldukça etkili olduklarını, görmezden gelmek mümkün mü? Aslan’ların Aslan golcüsü Gomis, 20’de Yunus asisti neticesi vaziyeti 1-1’e getirdi. İlk yarı sol kanat durgun manzara arz ederken, sağ taraf coştu. Hele hele Boey. Topu rakipten kazanıyor ve doğru kullanıyor. Aslında tüm Sarı-Kırmızılı futbolcular, özellikle savunma ve orta alanda pas kalitesiyle yaşattıkları güzelliklere gün geçtikçe hücumda da artı değerler ve kalite katacakları müjdesini verdiler.









Hem can hem 2 şahane gol

İkinci yarı neden hareket yok dediğim sol kanat, Kerem ile hem can hem de 2 şahane gol buldu. İlk golde Oliveira asistinde 50’de ağları bulan yıldız, 69’da tek kelimeyle şahane bir şut attı ve harbiden zaviyedeki örümcek ağını bile aldı: 1-3. Kasımpaşa centilmence, yiğitçe futbol oynayan bir yapı.Duruş, mücadele ve centilmence mücadelelerini kutlamak lazım. Son derece çekişmeli, keyif veren izleyenlerde sadece futbol ve sportmenlik tadı bırakan 90 dakikaya imza artılar. 90’da Sadık’ın artığı kafa golü heyecan getirse de, neticeyi değiştirmedi Kasımpaşa 2-3 Galatasaray... Sarı-Kırmızılı’lar dün gece çok net bir mesaj verdi: 'Biz şampiyonluk çekişmesine yeni gelmiyoruz, ara vermiştik dönüyoruz

ERMAN ÖZGÜR: KEREM PATLAMASI

Galatasaray'ın hücum iştahına zaman zaman da olsa Kasımpaşa da ayak uydurunca orta sahaların kaybolduğu bol pozisyonlu bir ilk yarı izledik. Özellikle Yunus'un kabına sığmadığı Galatasaray'da Gomis, Oliviera, Kerem biraz dikkatli olsa 4-5 gollü bir devre oynaması normal kabul edilebilirdi. Kasımpaşa'nın çok güzel kanat organizasyonunda Ben Ouanes'in ortasında Bahoken ile buldukları gole, Gomis'le karşılık verdiler. Oyun ve pozisyon sayısı konusunda net şekilde üstün olan Galatasaray, iştahlı performansına rağmen bunu tabelaya yansıtamadı.









Kalite ve oyun iştahı...

Yine de ikinci yarıya golle başlayan Galatasaray oldu. Maçın en iyilerinden Oliveira'nın nefis pasını gol yapan Kerem maçın ilk yarısındaki ölü toprağını da üzerinden attı. Bu etkiyle de sezonun en güzel gollerinden birini nefis bir içüst vuruşla Kasımpaşa ağlarına bırakarak beklenen patlamayı yaptı ve maçı kopardı. Aslında maçın oyun olarak genel görüntüsü ilk yarı ile aynıydı ancak tek fark bu kez devrede Kerem vardı. Son bölümlerde Sadık'ın golüne rağmen Galatasaray oyun kalitesi ve Kerem'in dönüşüyle kazanmayı bildi. Boey, Oliveira ve Torreira günün diğer öne çıkan isimleriydi.

TUNÇ KAYACI: KEREM'İN DÖNÜŞÜ

Galatasaray ritmini arayan bir takım durumunda. Dün de Kasımpaşa karşısında zaman zaman dalgalı bir performans gördük. Geçen sezon ki arızalardan bazıları halledildi. Özellikle orta alan kurgusu oturma sürecinde ama top rakipteyken kırılganlık sürüyor. Yenilen iki kafa golüne bakınca bunu çok net görebilirsiniz. Bir de çabuk oynama ve tempo konusunda yine yeterli seviyede değil. Tabii ki 8 Eylül de transfer bitti ve bundan sonra Okan Buruk kafasını daha çok taktik anlamda yoğunlaştıracaktır. Şimdilik sağ kanatta işler iyi gibi ama sol kanatta tam bir koordinasyon sağlanmış gözükmüyor. Yine de Kerem adına iyi bir maç başlangıcı diyebiliriz önceliklere göre.





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Kaliteli ara pası

Dün gece Galatasaray’ın attığı ikinci gol kalitenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gomis kafa ile indirdi Mertens tek pas Oliveira’yı gördü. Portekizli'nin kaliteli ara pası ve Kerem’in çabukluğuyla ve de son vuruşuyla birleşti. Sanırım Kerem bu sezon bir türlü yapamadıklarını dün geceye sığdırdı ve attığı nefis gollerle müthiş bir geri dönüş yaşadı.

METİN KARABAŞ: KEREM'İN GECESİ

Son lig maçında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Okan Buruk bu mücadeleye cezalı Abdülkerim’in yerine Emin’e forma vererek başladı. Buruk, kazanan takımı bozmamayı tercih etti. Karşılaşmaya Galatasaray iyi başlasa da Sarı-Kırmızılılar bir hayli fazla pas hatası yaptı.

Dengeyi bozamadılar

İlk on dakikayı kendi yarı alanında geçiren Kasımpaşa ise bu bölümün ardından daha fazla ön bölgede görüldü. Ev sahibi takımda 16. dakikada Ben Quanes ortaladı, Bahoken kafayı vurdu ve Kasımpaşa öne geçti: 1-0. Galatasaray bu golün şokunu kısa sürede atlattı. 20. dakikada Yunus içeri çıkarttı, Gomis tamamladı ve skora denge geldi: 1-1. Eşitliğin ardından iki takım da orta alanı çabuk geçerken, tempo da zaman zaman arttı. 29’da Oliviera ceza sahası dışında vurdu, top direkten döndü. İlk yarı boyunca özellikle Boey ve Yunus’un görev yaptığı kanadı etkili kullanan Galatasaray, ceza sahası içerisinde sık sık topla etkili olsa da skoru değiştirmeyi başaramadı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Orta alan devreye girdi

Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıya daha etkili başladı. Oliviera ve Torreira ile orta alanın hakimiyetini alan Galatasaray, rakip yarı alana yerleşmekte zorlanmadı. 50. dakikada Oliviera ceza sahasına koşu yapan Kerem’e oynadı. Kerem düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-2. Golden sonra da Okan Buruk’un takımı üçüncü bölgede yaratıcı oldu. 67’de Gomis altı pasta vurdu, Ertuğrul son anda kornere tokatladı. 69’da Kerem çok uzaktan vurdu ve farkı ikiye çıkarttı: 1-3. Buruk’un takımı bu golden sonra da ileride oynamaktan vazgeçmedi. 90. dakikada Sadık ceza sahasında vurdu ve farkı tekrar bire indirdi: 2-3.

Bu sezonki en üretken maçını oynayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında zorlanmadı. Sarı-Kırmızılılar ilk yarıda bitiricilik konusunda daha başarılı olsa daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.