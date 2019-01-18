Fanatik taraftardan ilginç evlilik teklifi!

Sevgilisine bahis kuponu ile evlenme teklif eden Fenerbahçeli taraftarın videosu sosyal medya kullanıcıları ve futbol taraftarları arasında tartışma konusu oldu.

Videoda fanatik bir taraftar maç öncesinde sevgilisine bahis kuponundan yapılmış bir yüzük ile evlenme teklif ediyor. Hiç beklemediği bir evlilik teklifi ile karşılaşan genç kız şaşkına dönüyor. Morali bozulan sevgilisini teselli etmeye çalışan damat adayı ise kuponun tutması halinde Maldivler’de balayı tatili için söz veriyor.

Ancak olaylar fanatik taraftarın planladığı şekilde gitmiyor. Bahis kuponu tutmayan ve hayalleri suya düşen taraftar, sevgilisine 100.000 TL değerinde elmas yüzük hediye ederek ikinci bir şans diliyor.



