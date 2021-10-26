Fanatik Premium kazandırmaya başladı

Fanatik uygulamasının yeni servisi Fanatik Premium hafta sonunda yüksek isabet oranlı maç analizleriyle kazandırmaya başladı. Fanatik Premium'a abone olan iddaaseverler yüzde 73'lük isabet oranıyla toplamda 13 bin 607 katı kazandı.

Hafta sonu kullanıcılarına toplamda 52 maç tahmini sunan Fanatik Premium ulaşılması zor bir başarı oranı yakalayarak 39 maçta tam isabet sağladı.

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Yüksek başarı oranına sahip olan Fanatik Premium doğru bildiği yüksek oranlarla kullanıcı kitlesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 6'da 5'lik doğru tahminde bulundu.

Fanatik Premium servisinin Beşiktaş-Galatasaray maçı için kullanıcılarına önerdiği tahminler ise şu şekildeydi.

1.5 üst: 1.15

2.5 üst: 1.55

Hangi yarı daha fazla gol olur: 1.82

İY 0.5 üst: 1.26

İY 1-0 ÇŞ: 1.16

KG var: 1.51

Bu tahminlerde 'Hangi yarı daha fazla gol olur' dışında hepsinde doğru isabet sağlandı.

Fanatik Premium servisi 22-25 Ekim tarihleri arasında önerdiği maçlarda yüzde 73'lük isabet yakalayarak kullanıcılarına toplamda 13 bin 607 katı kazandırdı.

Sizde Fanatik Premium'a üye olarak analiz ve tahminleri görebilir, canlı maç önerilerini takip edebilir ve istediğiniz faktörlere göre maçları simüle edebilirsiniz.



