Fenerbahçe 'de yönetim Pereira'yla yolların ayrılması ihtimalini düşünerek takımın başına getireceği isim için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, sezonun henüz ortasına gelinmemişken yaşanacak bir ayrılık ihtimaline karşı kadronun ağırlığı kaldırabilecek bir teknik adamla yola devam etmeyi planlıyor.

Alman teknik adam istiyorlar

Bu bağlamda yönetimin listesinin ilk sırasına Thorsten Fink geldi. 54 yaşındaki Alman teknik adam son olarak Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'yi çalıştırmıştı. Alman bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi planlayan Ali Koç ve yönetiminin tek çekincesi Fink'in herhangi bir başarı elde edememiş olması...

Thorsten Fink hangi takımları çalıştırdı?

Kariyerine RB Salzburg takımında yardımcı antrenör olarak başlayan ve ilk teknik direktörlük görevini 2008 yılının başında Alman kulübü Ingolstadt'ta yaşayan Fink, sonrasında sırayla Basel, Hamburg, APOEL Nicosia, Avusturya Vien ve Grasshoppers'ta görev yaptı.

Atak futbol oynatıyor

Son olarak 2018-2019 sezonun devre arasında Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin başına geçen Fink, burada 48 maça çıktı ve 2020-2021 sezonunun başında bu takımla yollarını ayırdı. 4-3-3 oyun sistemini benimseyen ve atak futbol oynatmayı seven 54 yaşındaki teknik adam, Pereira'nın ayrılığının yaşanması durumunda gündeme gelecek ilk isimlerden olacak.

Sarı lacivertliler, listeyi genişletmek adına araştırmalarını sürdürüyor.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL