Beşiktaş’ta Fikret Orman yönetiminde ikinci başkanlık görevinde bulunan Serdal Adalı, 20 Ekim 2019’da yapılan olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi’yle girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti. Kartal’ın önceki gün Sivasspor’la karşılaştığı mücadeleyi Vodafone Park’ta izleyen Adalı, mücadelenin ardından FANATİK’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Harcama limiti ile ilgili yaşanan sıkıntılara değinen tecrübeli iş insanı, “Beşiktaş Başkanlığı makamı, şikayet etme makamı değildir, çözüm bulma makamıdır. Herkes, bu durumun böyle olduğunu bilerek aday oldu. Maddi sıkıntı varsa 15 milyon Euro’yu cebinden koyar götürür, bankaya yatırırsın ve çözümü bulursun” ifadelerini kullandı.

‘Abdullah Avcı, transferleri onayladı’

Sezon başında takıma kazandırılan oyuncuların beklenen katkıyı vermemesiyle ilgili olarak Serdal Adalı, “Yaptığımız tüm transferler, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği isimler. Onun onayını almadan hiçbir transfer yapılmadı. Fatih’i kendisini geliştirmesi için Sivasspor’a ben 1.5 yıllığına kiraladım ve geri dönmesi için satış opsiyonu koydurmadım” dedi.

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL