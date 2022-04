Galatasaray 'ın 39. başkanı, yarın yapılacak seçimle belli olacak. Bir önceki kongrede sadece 41 oyla seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu kez Metin Öztürk'le yarışacak. Galatasaray'da uzun yıllar Divan Kurulu Başkanlığı da yapan Hamamcıoğlu, bu tarihi seçim öncesi FANATİK'in sorularını yanıtladı.

"Hem kendi camiasına hem dışarıya güven veren, temsil yeteneği yüksek, dirayetli, ciddi bir ekip olarak Galatasaray’ı yönetmek istiyoruz" diyen Hamamcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

'Rekabetçi olacağız, ama...'

"Her yıl her branşta yüzde 100 başarı mümkün değil. Galatasaray da bu düşüşü yaşadı ve dibe vurduk. Futbolda güçlü bir teknik ve idari kadro kuracağız. Bununla ilgili planlarımız hazır. Geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyonluğu gol averajı ile kaybetti. Demek ki her şeye rağmen o takım başarılı bir takımmış. Ama şimdi bakıyoruz o takım yok. Üzerine 28 milyon Euro harcanmış ve 12-13. sıradayız. Altyapıdan gelen oyuncularımız kadroda yok. Gençleştirme böyle olmaz. Gençleştirmeden kasıt gençleri satın almak değildir. Kendi içinizden gençleri kadroya kazandırmaktır. Yine rekabetçi olacağız ama bunu ayağımızı yorganımıza göre uzatarak yapacağız."

'Bütçe düşürmemizi istiyorlar'

"Bankalar Birliği anlaşması kısıtlama getiriyor. Bütçemizi düşürmemizi istiyor. Diagne ve Falcao’yu almasaydınız zaten bunu yapmış olacaktık. Üzerine 28 milyon Euro harcadık. Diagne ve Falcao 50 milyon Euro’ya mâl oldu. 28 milyon Euro’yu eklersek 78 milyon Euro ediyor. Bu da Galatasaray’ın borcunun üçte birini oluşturuyor."

'Liste üzerinden çalışacağız'

"Tüm branşlarda işi profesyonellere bırakacağız. Teknik kadro konusuna gelince bazı isimler zikrediliyor. Ben iş hayatı ve eğitimim nedeniyle Fransa’ya yakın olduğum için Fransız teknik adamları yazıyorlar. Hiçbir teknik adamla konuşmadım. Cenk Ergün de konuşmadı. Zaten yetkim de yok. Ama seçildikten sonra elimizdeki liste üzerinden çalışmalara başlayacağız."

'Bunun da altından kalkarız'

"Elimizde kontratlı bir hoca var. Şartlarını bilmiyorum. Esas olan hem Galatasaray’ın kurumsal itibarını hem de Sayın Torrent’in kişisel itibarını korumaktır. Sözleşmesini göreceğiz. Torrent'i dinleyeceğiz ve yorumlayacağız. En büyük hayalim Galatasaray'da Derwall ve Piontek'te olduğu gibi bir devrimi başlatmak. Kısıtlı imkanlarımızla rekabetçi ve yarışçı bir Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Durum kritik ama enseyi karartmaya gerek yok. Galatasaray bunun da altından kalkar."

'3.5 milyar Lira bekliyoruz'

"Galatasaray'ın kurtuluş reçetesinin 3 ana kalemi var. Bir tanesi kaynak yaratıp değerlendirmek. Buna sporcular da dahil. İkincisi gayrimenkul projeleri. Riva, Florya, Kemerburgaz olmazsa olmaz üçlü. Riva 2023 sonunda bitecek gibi görünüyor. Buradan 450 milyon ile 600 milyon Lira arasında gelir gelecek. Buna bağlı Florya sözleşmesi var. Hazine ve Milli Emlak’a ait kısımların bize dahil olması söz konusu. Bununla ilgili ön görüşme yaptık. Kendi payımızı büyüttükten sonra, Riva’daki gibi gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklinde ihale yapacağız. Buradan payımıza 3.5 milyar Lira civarında bir gelir düşecek. Bu sırada Kemerburgaz’a taşınmamız lazım. Florya'yı boşaltmadan Kemerburgaz olmaz. Yumuşak bir geçişle futbolu oradan taşıyacağız."

Colombus projesini hatırlattı

"İkinci kurtuluş reçetesi de pazarlamadır. Geçen sene Colombus projesi olarak anlatmıştık. Dijital, gayrimenkul, veri, mağazacılık varlıklarımızı tek çatı altında toplayıp bir gelir konsolidasyonu ile halka arz yapmak istiyoruz. O zaman taze para girecektir şirkete ve Galatasaray kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız bir yapıya kavuşacaktır."

'Kasa kolaylığı en büyük bela'

"Bir defa kasa kolaylığı yapma şansınız kanunen yok. Bir spor yasası ve Bankalar Birliği ile imzalamış olduğunuz anlaşma var. Bu iki unsur seçilmiş yöneticilerin kulübe dışarıdan para enjekte etmelerini yasaklıyor. Bu çok net. Her kim ki ben 300 milyon, 500 milyonla geliyorum diyorsa bu mümkün değil. Kasa kolaylığı sağlayan kimsenin parası kalmamıştır kulüpte. Transferi yapıyor, kulübü borçlandırıyor ve gidiyor. Buna bir son vermek lazım. Kasa kolaylığı kulüplerin başına gelmiş en büyük beladır."

'Yıldız transferi dönemi bitti'

"Galatasaray’ın bugün konuşulan mali sorunları aslında diğer kulüplerde daha fazla. Ama biz kendi aramızda çok konuştuğumuz için bunun bir haber değeri oluyor. Eğer radikal tedbirler almazsak bu sorunlar hep devam edecek. Dışarıdan para getirilen dönemlerde ne oldu? Ben getirdim ben harcarım oldu. Yanlış transferler yapıldı ve bu duruma geldik. Bizim hedefimiz bu borçlanmaya engel olmak. Bu küçülmek demek değil. Çünkü küçülerek büyüyemezsiniz. Verimlilik sağlamanız gerekiyor. Altyapıdan destek alacaksınız. Yıldız oyuncu transfer etme dönemi bitti. Kendi yıldızınızı yetiştirmeniz lazım."

'Değerlerimizi kaybediyoruz'

"Bizim göreve talip olmamızdaki en temel sebeplerden biri Galatasaray’ın kuruluşundan gelen değerleri tekrar inşa edebilmek. Bu değerlerin altında sevgi ve saygı yatırıyor. Bu değerleri sağlayabilmek için de farklı görüşleri aynı potada eritmesini bilmek lazım. Galatasaray bu özelliğini kaybetti. Ben 38 yıldır bu işin içinde ve çeşitli kademelerde çalışmış biri olarak bu birlikteliği ekibimle birlikte sağlamak zorundayım. Aksi takdirde Galatasaray enerjisini kaybedip hem içeride hem de dışarıda çok yoruluyor."

'Biz hayal satmıyoruz'

"Seçimin kaderini adaylar belirler. Çünkü genel kurulun karşısına adaylar çıkıyor. Son kararı genel kurul adayları dinleyerek ve ekiplerini değerlendirerek veriyor. Galatasaray’ın ihtiyaçlarını giderip gideremeyeceklerine bakıyor. Galatasaray’ın ihtiyacı değerlerini geri kazanmasıdır. Genetik kodlarını sağlaması ve birleştirici olmasıdır. Ayrıca hayal satmamasına da bakar. Biz hayal satmıyoruz. Hayal satanları gördük. Ben 38 yıldır bu camianın içindeyim. Divan başkanlığı yaptım, başkan yardımcılığı yaptım. Kurumsal tecrübem çok daha fazla. Dinamikleri biliyorum. Sonuçta bu bir seçim, herkesin sonuçlarına saygılı olması lazım."

'Liseliler koyun değildir'

"Liseli-lisesiz ayrımı olsaydı rahmetli Mustafa Cengiz bu kadar farkla başkan seçilemezdi. Demek ki Sayın Cengiz’e liseliler de oy verdi. Liseli-lisesiz ayrımı Galatasaray’ı bölmek için en kolay kullanılan yöntem. Ben Galatasaray Liseliyim ne yapayım yani? Ama Galatasaray’ın mevcudiyetinin garantisi, Galatasaray eğitim kurumundan gelen zihniyettir. Elbette liseliler arasındaki dayanışma önemlidir ama liseliler koyun değildir. Hiç kimse sadece liseli diye kimseye oy vermez."

Metin Karabaş Fotoğraflar: Yusuf Dursun