Süper Lig'de son haftalarda kötü bir grafik çizen Beşiktaş 'ta gündem teknik direktör Valerien Ismael oldu.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet bir beraberlik alan siyah beyazlılarda kötü gidişat Vodafone Park'ta alınan Başakşehir mağlubiyetiyle başladı. Sonraki hafta İstanbulspor deplasmanında maçın sonlarına doğru yenilen golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Kartal'da oyuncuların ikinci yarıda varlık gösterememesi Fransız teknik adam için eleştiri fitilini ateşledi.





8. haftada bu sezon Jorge Jesus'la farklı bir görüntü çizen Fenerbahçe , Vodafone Park'a geldi. Beşiktaş rakibiyle sahasında 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılar'da Giresunspor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet takım içerisindeki havayı değiştirmedi.

İSTİFA SESLERİ

Valerien Ismael için ise ilk istifa sesi Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada geldi. Sahasında önce 1-0 yenik duruma düşen sonrasında eşitliği yakalasa da Trezeguet'nin golüne engel olamayan Kartal, devreyi 2-1 geride tamamladı. Bu karşılaşmada taraftarın büyük bir tepki gösterdiği ve istifaya davet ettiği Valerien Ismael, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Türkçe bilmediği için taraftarların sözlerini anlamadığını, henüz 10. haftada olduklarını ve şampiyonluk için daha uzun bir süre olduğunu söyleyerek istifayı düşünmediğini belirtti. Taraftarların Sergen Yalçın sesleri ise statta büyük yankı buldu.

Kartal'ın bir sonraki durağı Hatay'dı. Akdeniz'de galip gelerek kötü bulutları dağıtmak isteyen Beşiktaş'a bir darbe de Volkan Demirel'in öğrencilerinden geldi.

GÖZDEN ÇIKARILDI

Siyah beyazlılar, ilk dakikada Weghorst'un attığı golle 1-0 öne geçmiş ancak maçın uzatma dakikalarında yediği gole engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Hatay deplasmanına gelen Beşiktaş taraftarları burada da Valerien'i istifaya davet etti. Bu mağlubiyet sonrasında yönetim Fransız teknik adamı gözden çıkardı.

ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞME YAPILDI

Valerien Ismael'i göndermek isteyen Beşiktaş ilk görüşmesini eski çalıştırıcı Şenol Güneş ile gerçekleştirdi. Yönetim, Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçının ardından tecrübeli hoca ile buluşarak bir görüşme yaptı. Yapılan ilk görüşmede Güneş'in teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada yönetim içerisinde bazı isimlerin de Şenol Güneş'e sıcak bakmadığı ifade edildi.

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SERGEN YALÇIN İDDİASI

Beşiktaş'ta gündemde olan isimlerden bir diğeri ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın başına 29 Ocak 2020'de Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrasında gelen Sergen hoca, o sezonu 62 puanla 3. sırada tamamladı.

3 KUPA KAZANDI

49 yaşındadaki tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la geçirdiği 2020-2021 sezonunu ise şampiyonlukla tamamladı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda kupayı müzesine götüren siyah beyazlılar, sonraki sezonun başında Sergen Yalçın ile birlikte Süper Kupa'yı da kazanarak 3 kupayı müzesine götürdü.

2021-2022 sezonunda alınan kötü sonuçların ardından devre arasına gelmeden Sergen hoca ile yollar ayrılmıştı. Sergen Yalçın, siyah beyazlıların teknik adam listesinde yeniden yer aldı.





FESİHTE 1.2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fransız teknik adamın görevine son verilmesi halinde, bu ücreti tamamı kendisine ödenecek.

Onur Erdem Bayramiç / Fanatik Özel