Fanatik mobil uygulamasını yeniledi

Daha önce sadece haber içerikli olarak geliştirilen Fanatik uygulaması, şimdi yepyeni özellikleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Hem sporsever hem iddiasever kullanıcıları tek platformda toplayan bu yeni uygulama sayesinde her kullanıcının kendisine özel sayfa oluşturma imkanı bulunuyor. Ücretsiz üyelik ile sunulan yeni uygulamada; tüm ülkelere ve liglere ait fikstür, puan durumu ve istatistik verilerine erişilebildiği gibi istenilen branşlarda haberler de öne çıkarılabiliyor. Yeni uygulama sayesinde liglerdeki tüm karşılaşmalar takip edilebiliyor. Takip edilen kategoriler sayesinde de bu özel uygulama kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.





Fanatik, uygulama içi Premium seçeneği ile ise anlık bahis oranları, uzmanlardan tüyolar ve maç simülasyonlarını takipçileriyle buluşturuyor.

Premium abonelik ayrıcalıklarına, aylık ve yıllık ödeme seçenekleri ile ulaşılabiliyor.

Abone olan kullanıcılar, takımların geçmiş maçlarına ait istatistikleri görebildikleri gibi gelişmiş veri teknolojisi ile bahis önerileri de alabiliyorlar. Ayrıca maç simülasyon servisi sayesinde karşılaşma öncesinden aboneler kendi parametrelerini seçerek maç önceden simüle edebilme ve hazırlayabilme imkanına ulaşılıyor. Simülasyon sonucuna göre de maça ait iddia tahminleri görüntülenebiliyor.