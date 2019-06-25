FANATİK KİTAP gururla sunar: 'Yaşayan efsane Obra'nın 2. baskısı yolda
Türkiye'ye adım atmasının ardından basketbolun çehresini değiştiren ve dünya basketbolunun da önemli isimleri arasında yer alan Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic'in bu yoldaki yürüyüşünü ve bilinmeyenlerini artık daha kolay bir yoldan öğrenebileceksiniz. FANATİK KİTAP'ın gururla sunduğu 'Yaşayan efsane Obra'nın birinci baskısı taraftarlar tarafından hızla tüketildi. Basketbolun tarihini yeniden yazan adam Obradovic'in kitabıyla ilgili sevenlerine büyük müjde. 'Yaşayan efsane Obra'nın ikinci baskısı yolda...
Bu, Dünya basketbolunun yaşayan en büyük efsanelerinden Zeljko Obrodavic'in hikayesi...
Bu, kupalara giden yolda geçilen dönüm noktalarının, çekilen acıların da hikayesi.
Daha önce duymadığınız, okumadığınız ayrıntılarla dolu Obradoviç'in destansı kariyeri... FANATİK KİTAP'ın 'Yaşayan efsane Obra' kitabının ilk baskısı oldukça büyük ilgi aldı ve kısa sürede tükendi.
FANATİK KİTAP'tan Obra severlere müjdeli haber geldi. Basketbolun tarihini yazan adamın kitabının ikinci baskısı yolda...
Detaylar yakında Fanatik Gazetesi ve fanatik.com.tr'de...