Fanatik İddia Tahminleri 21-22-23 Mayıs

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Türkiye Süper Ligi sona erse de Avrupa liglerinde heyecan devam ediyor. Avrupa'nın büyük liglerinde büyük heyecanlara sahne olacak karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

FANATİK IOS UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

FANATİK ANDROİD UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Huesca-Valencia​ İY 0.5 üstü​ 1.29

Huesca’nın ligde kalmak adına Elche ve Valladolid’den çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ev sahibi ekip kazandığı takdirde ligde kalmayı garantiliyor. Valencia açık oynayan ve iddiasız bir ekip. İlk yarı en az 1 gol bekliyorum.

R.Madrid-Villarreal​ 3.5 altı ​1.60

Real Madrid bu maçı kazandığı takdirde şampiyon olma şansı hala daha var. Atletico Madrid puan kaybederse Valladolid önünde mutlu sona ulaşabilirler. Villarreal ise Avrupa Ligi potası yarışında. Kontrollü bir maç olur.

Valladolid-A.Madrid​ 2​ 1.35

Valladolid’in ligde kalması çok kolay gözükmüyor. Bu maçta olası bir galibiyet halinde bile Huesca ve Elche’nin puan kaybını bekleyecekler. Bu şartlarda demoralize olmasını beklediğim Valladolid tutunamaz.​

Eibar-Barcelona​ Gol Var​ 1.42

Eibar, mütavazı bütçesiyle bir süredir La Liga’da güzel işlere imza atsa da gelecek sezon İspanya 2. Ligi’nde oynayacak. Barcelona ise şampiyonluk yarışından koptu. Gol Var ideal.

Elche-A.Bilbao ​İY 0.5 üstü ​1.36

Elche son maçında Cadiz deplasmanında 3-1 kazanarak lige tutunma şansını son maça bıraktı. Bu maçta Huesca’nın puan kaybını bekleyecekler. Aynı puanda olsalar da ikili averaj Huesca’da. İlk yarı golle başlayan bir müsabaka olası.

Cagliari-Genoa ​üst​ 1.48

Cagliari çok kötü geçen sezonun son periyodunda 7 maç kaybetmeme serisi yakaladı ve ligde kaldı. Son maçta golcü Genoa’yı konuk edecekler. Bu maç çok gole sahne olabilir. 2.5 üst bahsi son derece mantıklı.

Crotone-Fiorentina ​Gol Var ​1.49

Crotone bu sezon ligden düşmeyi garantilese de zevkli maçlar ortaya koydu. Fiorentina ise son dönemeçte beklentileri en azından karşıladı. Ligin son haftasında, rahat maçta KG Var bahsi son derece ideal.

Sampdoria-Parma​ 1 ​1.70

Sampdoria bu sezon Ranieri yönetiminde istenen performansı sergiledi dersek yanlış olmaz. Parma gelecek sezon İtalya Serie B’de mücadele edecek. Sampdoria zorlanmaz.

İnter-Udinese ​üst ​1.30

Sezonun son haftasında şampiyon İnter, Udinese’yi konuk edecek. Her iki takımda da rotasyon son derece olası. Rahat bir havada geçmesini beklediğim müsabakada 2.5 üst bahsi güzel.

Atalanta-Milan​ Ev 1.5 üstü​ 1.70

Atalanta, kupa finalinde Juventus’a 2-1 mağlup oldu. Buna rağmen sezonun son döneminde Atalanta’yı beğeniyorum. Milan önünde 1 puan Şampiyonlar Ligi’ni garantilemeleri anlamına geliyor. Bunu başarırlar ve en azından 2 gol bulurlar.

Bologna-Juventus ​2​ 1.25

Bologna son dönemde bir düşüş yaşamış olsa da ligde güvenli bölgede sezonu noktalayacak. Juventus ise Atalanta önünde kupayı müzesine götürdü. Bu moralle Juventus’un bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne gitmesini bekliyorum.

Napoli-H.Verona​ 3.5 altı ​1.80

Napoli, İtalya Serie A’nın son 10 haftasının en formda desek yanlış olmaz. Özellikle maçların ilk yarılarını çok iyi oynuyorlar. Hellas Verona iyi savunma yapan bir ekip. Bu maçta 4 gol beklemiyorum.

Sassuolo-Lazio​ Ev 1.5 üstü​ 1.52

Sassuolo adına De Zerbi yönetimindeki son müsabaka olacak. Teknik ekibi ve oyuncu grubunu çok tebrik etmemiz lazım. Oynanan futbol çok kaliteli. Lazio’nun bir iddiası yok. Sassuolo 2 gol bulur.

Spezia-Roma ​Gol Var ​1.42

Spezia bu yıl İtalya Serie A’ya renk katan bir ekip olarak hafızalarımızda olacak. Vincenzo Italiano’ya ne kadar teşekkür etsek az. Son maçta Torino’yu 4-1’le geçtiler. Roma adına Fonseca’nın son maçı. KG Var ideal.

Torino-Benevento​ İlk Gol 1​ 1.49

Torino son maçında Lazio deplasmanında 0-0 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. Benevento ise küme düştü. Torino 3 maçtır gol atamasa da bu maça golle başlar.