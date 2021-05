Fanatik İddaa tahminleri 29-30 Mayıs

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Türkiye Süper Ligi sona erse de Avrupa liglerinde heyecan devam ediyor. Avrupa'nın büyük liglerinde büyük heyecanlara sahne olacak karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın. Can Tongo'nun bu haftaki tahminlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin görüşü de yer alıyor.

Kashiwa-Consadole | ​İY 1.5 altı - ​1.30

Kashiwa açısından Japonya Ligi bu sezon istenilen gibi geçmiyor. Son 8 maçta da kazanamayan ev sahibi, son dönemde kaybetmeme alışkanlığı edinmiş ve son 9 maçta yalnızca 1 kere kaybeden Consadole’yi konuk edecek. Dengeli ilk yarı olur.

Brentford-Swansea | ​1 - ​1.65

Geçen sezon da bu aşamaya yükselen Brentford, Fulham’a mağlup olunca lige yükselememişti. Çok iyi bir organizasyona sahipler ve bence artık Premier Ligi’ne tam anlamıyla hazırlar. Swansea önünde de yanıltmayacaklardır.

H.Kiel-Köln | ​2​ - 1.90

Holstein Kiel çok büyük bir sürprize imza atarak rakibini ilk maçta 1-0 mağlup etti. Almanya Bundesliga’ya yükselmek adına bu kritik 90 dakikada daha tecrübeli olan Köln istediğini alır.

Tenerife-R.Oviedo | ​Ev 1.5 üstü - ​1.80

İspanya 2. Ligi’nde orta sıralarda ve nispeten rahat geçmesini beklediğim maçta Tenerife, Oviedo’yu konuk edecek. Bu maçın gollü geçmesini bekliyorum. Ev sahibi en az 2 gol atar.

Man.City-Chelsea | ​İY 0.5 üstü - ​1.40

Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonunun finalinde iki İngiliz kozlarını paylaşacak. Man.City büyük favori olsa da bu tarz maçları çok iyi oynayan Chelsea ile zorlu bir müsabaka oynamalarını bekliyorum. Maç golle başlar.

Rio Ave-Arouca | ​İY 0.5 üstü​

Rio Ave çok büyük bir mucizeye imza atmazsa gelecek sezon Portekiz 2. Ligi’nde mücadele edecek. Arouca ilk maçı 3-0 kazanarak rakibine şok yaşattı. Bu maçın ilk yarısında en az 1 gol bekliyorum.

Logrones-Las Palmas​ | Üst - ​1.50

Logrones ligde kalmak adına savaş veriyor. Las Palmas ise güvenli bölgede yer alıyor. Her iki takımın da açık oynamasını bekliyorum. Çeşitli gol bahisleri güzel oranlarıyla değerlendirilebilir. Maç başı 2.5 üst ideal.

Vallecano-Lugo | ​Gol Var - ​1.65

Rayo Vallecano, İspanya La Liga adına play-off potasında ligi tamamlamayı hedefliyor. Lugo ise düşme hattının 1 basamak üzerinde. Bu zorlu maçta taraflar gol bulurlar.

Cartagena-Girona | ​ÇŞ 0-2​ - 1.20

Cartagena bu sezon ligde kalmayı geçtiğimiz hafta garantiledi. Girona ise ilk 6 içerisinde bitirmeyi kesinleştirse de play-offta eşleşme avantajı yaratmak adına önemseyebilir. Girona kaybetmeyecektir.

Mirandes-Sabadell | Gol Var - ​1.70

Mirandes ligi güvenli bölgede noktalamasını bildi. Sabadell ise ligde kalmak adına kazanmak durumunda. Aynı zamanda akılları Lugo, Alcorcon ve Logrones maçlarında da olacak. KG Var öncelikli tercihim.

Malaga-Castellon | ​İY 0.5 üstü - ​1.40

Malaga açısından bu müsabaka çok büyük bir anlam taşımıyor. Çok kötü bir sezon geçirseler de düşme korkusu yaşamadılar. Bu maçın ilk yarısında en az 1 gol bekliyorum.

Morecambe-Newport​ | Gol Var​ - 1.67

İngiltere Lig 2’de bir üst lige çıkmak adına oynanacak müsabakada iki golcü ekip kozlarını paylaşacak. Form durumlarını göz önüne alınca iki takım da denk diyebiliriz. Bu şartlar altında 1.67 oranından Gol Var ideal!