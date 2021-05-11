Fanatik İddaa Tahminleri 11-12-13 Mayıs

Türkiye Süper Ligi başta olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinde büyük heyecanlara sahne olacak karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Türkiye ve Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

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Denizli-Galatasaray ​Dep 2.5 üstü​ 2.05

Denizlispor ligden düşmeyi garantileyen ilk takım oldu. Galatasaray ise derbide Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek yarışta ben de varım dedi. İkili averajın eşitlenmesinin ardından genel averaj önem kazandı. Galatasaray en az 3 gol bulur.

Fenerbahçe-Sivas​ Gol Var​ 1.66

Fenerbahçe, Ankaragücü önünde son dakika golü ile morallendi. Sivasspor ligde 17 maçtır kaybetmiyor. Bu karşılaşmada favori Fenerbahçe olsa da işi hiç kolay olmayacaktır. Bu karşılaşmanın en ideal bahsi KG Var.

Beşiktaş-Karagümrük​ Üst​ 1.42

Beşiktaş hala daha şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. İki maçta 4 puan yeterli oluyor. Bu maçta Nkoudou’nun dönmesi bekleniyor. Karagümrük son maçında 5 gollü bir zafere imza atmıştı. Favorim ev sahibi olsa da 2.5 üst daha mantıklı.

Southampton-C.Palace​ İY 0.5 üstü​ 1.39

İngiltere Premier Ligi’nde erteleme müsabakasında son dönemde sonuçlar anlamında iyi gözükmeyen iki takım kozlarını paylaşacak. Bu maçın golle başlamasını bekliyorum.

Napoli-Udinese ​1​ 1.31

Napoli açısından hedef, ligi ilk dört sıra içerisinde noktalayıp Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon yer almak. Udinese’nin herhangi bir iddiası bulunmuyor. Bu şartlar altında Gattuso’nun öğrencilerine güvenmek lazım.

Man.Utd-Leicester​ ÇŞ 1-0​ 1.31

Manchester United büyük ölçüde ligi 2. sırada noktalayacak. Leicester son maçında Newcastle önünde kötü oynadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Moralli Manchester United önünde kazanmaları büyük sürpriz olur.

Lazio-Parma​ 1 & 2.5 üstü​ 1.45

Lazio açısından ilk dört sıra ümitleri oldukça azaldı. Son maçta Fiorentina önünde yanılttılar. Parma için Serie A defteri kapandı. Bu maçta rahat bir oyunla Lazio’nun gollü bir galibiyete imza atmasını bekliyorum.

Sampdoria-Spezia​ Gol Var​ 1.52

Sampdoria ligde güvenli bölgede yer alıyor. Son maçta şampiyon İnter karşısında 5-1 mağlup oldular. Spezia ligde kalmak adına mücadele ediyor. Karşılıklı goller bekliyorum.

Bologna-Genoa​ Gol Var​ 1.55

Bologna ligi orta sıralarda bitirecek gibi duruyor. Son iki maçta da gollü beraberlikler aldılar. Genoa puan tablosunda 14. sırada olsa da hala daha ligde kalmayı garantilemedi. Taraf bahsi yerine KG Var ideal.

Torino-Milan ​Dep 1.5 üstü​ 1.68

Torino ligde kalmak adına son dönemde büyük karakter ortaya koydu ve son 6 maçta 11 puan toplamayı başardı. Milan ise deplasmanda Juventus’u 3-0 devirdi ve ilk dört sıra için avantajı eline aldı. Bu maçta da en az 2 gol bulurlar.

Atalanta-Benevento ​1 & 2.5 üstü ​1.37

Atalanta açısından ligi 2. sırada bitirmek son derece önemli. Benevento ise ligde kalmaya oynuyor. İki takım arasında çok ciddi bir kalite farkı mevcut. Bu şartlar altından Atalanta’nın gollü galibiyeti güvenilir.

Crotone-H.Verona ​Gol Var ​1.55

İtalya Serie A’da haftanın kapanış maçında iki iddiasız takım kozlarını paylaşacak. Favori Hellas Verona olsa da bu maçta güzel oranından Gol Var değerli.