Fanatik İddaa Tahminleri 01,02,03 Mayıs

Türkiye Süper Ligi başta olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinde büyük heyecanlara sahne olacak karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Türkiye ve Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

PSG-Lens ​1​ 1.30

PSG, Mancshester City önünde öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından tekrardan karşılaşacaklar. Ligde de şampiyonluk yarışı oldukça çekişmeli geçiyor. Paris ekibi bu maçta yanıltmaz.

Crotone-Inter ​Gol Var​ 1.70

Crotone gelecek sezon İtalya Serie B’de mücadele edecek gibi gözüküyor. Bu maçta kaybederlerse matematiksel olarak küme düşmüş olacaklar. Inter şampiyonluk konusunda büyük favori. Bu maçta güzel oranından KG Var mantıklı.

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Beşiktaş-Hatay ​üst ​1.52

Beşiktaş son maçında Rize’yi güzel bir oyunla mağlup etse de maçın son anlarında 2 gol ağlarında görmüştü. Hatay ise ligde kalma mücadelesi veren G.Birliği’ni 3-1’le geçti. Bu maçta ev sahibini favori görsem de üst daha cazip.

Huesca-R.Sociedad​ İY 0.5 üstü​ 1.45

Huesca açısından artık alınacak her puanın ligde kalmak adına önemi var. Son 3 maçını da kaybetse de ev sahibi iyi mücadele eder. İlk yarı en azından 1 gol bekliyorum.

Milan-Benevento ​1 ​1.30

Milan adına son Lazio maçı büyük bir hayal kırıklığıydı. Rakibi önünde 3-0 kaybeden Pioli’nin öğrencileri 5. Sıraya kadar geriledi. İlk 4 yarışında mücadele eden Milan’ın, düşme hattındaki Benevento’yu yenmesini bekliyorum.

Lille-Nice 1 ​1.38

Lille mükemmel maçta Lyon’u 2-0 geri düşmesine rağmen Burak Yılmaz önderliğinde 3-2 devirdi. Ligue 1 şampiyonluğuna göz diken Lille’in bu maçta yanıltmasını beklemiyorum. Burak ve arkadaşları rahat kazanırlar.

Lazio-Genoa​ 1​ 1.35

Lazio, Napoli önünde 5-2 kaybetse de o maçı Milan’ı 3-0 mağlup ederek telafi etti. Genoa orta sıralarda yer alıyor. Spezia önünde 2-0 pozitif bir sonuçtu. Buna rağmen moralli Lazio’nun formda Correa önderliğinde takılmasını beklemiyorum.

Bologna-Fiorentina​ Gol Var​ 1.52

Bologna ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta üzerine kırmızı kart gördü ve Atalanta’ya 5-0’la boyun eğdi. Fiorentinaise Juventus’tan puan aldı. Tercihim KG Var.

Man.Utd-Liverpool​İY 0.5 üstü​1.37

Manchester United, İngiltere PremierLigi’nde haftanın maçında Liverpool ile karşılaşacak. Klopp’un öğrencilerinin ilk 4 adına net galibiyete ihtiyacı var. Taraf bahsi yerine ilk yarı 0.5 üst bahsi güzel.

Udinese-Juventus​ Dep 1.5 üstü​ 1.52

Udinese deplasmanda Benevento’yu 4 golle devirerek Cagliari maçının yaralarını sarmıştı. Juventus ise şok bir puan kaybı yaşadı Fiorentina karşısında. Bu maçta en azından 2 gol bulurlar.

G.Birliği-Galatasaray​ 2​ 1.47

Gençlerbirliği ligde kalmak adına mücadele ediyor. Hatay önünde istediklerini alamadılar ve 20. sıradalar. Galatasaray ise Emre Akbaba’nın ayağından golü bularak yarışta takibini sürdürdü. Bu maçta da Galatasaray kazanır.

Sampdoria-Roma​ Gol Var​ 1.45

Sampdoria, Ranieri yönetiminde bu sezonu güvenli bölgede tamamlayacak. Roma’da hedef ilk 6 olsa da, son dönemde puan kayıpları ile bunu zora soktular. KG Var ideal.

H.Verona-Spezia ​İY 0.5 üstü 1.37

Hellas Verona bu maçta Genoa’ya 2-0 kaybeden Spezia’yı konuk edecek. Deplasman ekibi hücum presi iyi yapan, Hellas Verona ise kontra ataklarla etkili olan bir ekip. İlk yarı golle başlar.

Brighton-Leeds​ Gol Var 1.63

Brighton son haftalarda pek iyi gözükmedi. Buna rağmen çok pozisyona girebiliyorlar. Leeds açık oynayan ve seyir zevki hoş bir takım. Bu karşılaşmada karşılıklı goller veriyorum.

Sassuolo-Atalanta ​Gol Var 1.47

Sassuolo ve Atalanta, İtalya Serie A’nın en keyif veren takımları içerisinde yer alıyorlar. Gol yollarında kuvvetli iki takımın maçında tarafların en az birer gol bulacağı kanaatindeyim.

Napoli-Cagliari ​Gol Var 1.72

Napoli kadrosunun son derece yönlü bir kadro olduğu düşüncesindeyim. Son dönemde harika sonuçlar alıyorlar ve ilk dört arasına da girmeyi başardılar. Bu maçta favorim ev sahibi. Karşılıklı Gol Var bahsi de güzel oranından değerli.