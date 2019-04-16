Yarış heyecanını en üst seviyeye taşıyan ve bu yıl İstanbul'da 7 ay (17 Nisan 2019 - 17 Kasım 2019) sürecek olan çim pist koşuları yarın başlıyor.

Yarış severlerin 1 numaralı tercihi Fanatik Hipodrom da dev yazar kadrosu ve eşsiz bilgi hazinesiyle servetin tek adresi olma özelliğini bu büyük heyecanda daha da fazla hissettirecek.

Cem Boşgelmez'in editörlüğündeki Fanatik Hipodrom'da yazarlarımız Hakan Cantınaz, Eray Balcı, Ercan Fırtına, Tolgahan İmal, İsmet Demir, Gökhan Yalçınkaya, Berkay Kurt (Bursa) ve Ahır Casusu HİT ile fark yaratıyoruz.

Fanatik Hipodrom'un yarışseverlere özel, kendine has bazı içerikleri ise şunlar:

* Her ata tek tek yorum

* Yarışların zorluk derecesi

- Eli Kulağında Atlar (EKA)

* İmzalı bol galoplar

* Bilgisayarın bitiriş sıralaması

* Bilgisayarın atlara reyting puanları

* Türkiye Puan Ortalaması

* Bu atlara dikkat köşesi

* Galoplu ertesi gün koşuları

* Atların aynı mesafedeki eski koşuları

Müthiş heyecanı Fanatik Hipodrom ile kaçırmayın.

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