Fanatik Hipodrom’dan “Biz hazırız” mesajı

TAY TV Genel Yayın Yönetmeni ve Fanatik Hipodrom yazarı Hakan CANTINAZ, Fanatik Hipodrom yazarları Ercan FIRTINA, Eray BALCI ve Tolgahan İMAL verdikleri video mesajında yarın yeniden başlayacak yarışları heyecanla beklediklerini ve kendilerinin hazır olduklarını ifade ettiler.

Fanatik Hipodrom bugünkü sayısında yarınki İstanbul ve Elazığ koşularının yanı sıra İstanbul için tam 4 sayfa 3’erli galoplu verirken yarışseverler şimdiden yarına ders çalışmanın mutluluk ve keyfini çıkarmaya başladı.

Yarın ilk koşular İstanbul’da başlarken 10 yarışlık program saat 13.30’da başlayıp yarım saat aralıklı mücadelelerle 18.00’da sona erecek. İstanbul koşularında 1. Altılı 13.30’da, 2. altılı ise 15.30’da başlayacak.

Akşam Elazığ koşularında ise 9 yarış yer alırken 1. altılı 17.15’te 2. altılı ise 19.00’da start alacak.

Heyecanı şimdiden yaşamak isteyen yarışseverler bugün Fanatik Hipodrom ile yarına derslerini çalışabilecek.

Fanatik Hipodrom’da bugün yarınki iki yerli koşunun yanı sıra bugünkü Güney Afrika, İrlanda ve İngiltere koşuları benzersiz içerikleriyle ve hepsi tam 16 sayfa olarak yarışseverlerle buluşuyor.

Cem BOŞGELMEZ