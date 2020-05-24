Fanatik Hipodrom Hong Kong Sha Tin altılı bülteni

Hong Kong Sha Tin yarışları bugün 09:30 başlayacak. 7 koşuluk programda altılının ilk ayağı ise 10:00'da start alacak. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak.

Tolgahan İmal'ın Hong Kong Sha Tin altılı yorumu...

Fanatik ailesinin bir ferdi olarak bütün okurlarımızın bayramını kutlarım. Bugün sizlere bir nebze olsun fikir vermesi açısından Hong Kong Sha Tin yarışlarına bir çalışma yaptım ve değerlendirmenize sunuyorum.

Altılı ganyan günün ikinci koşusuyla ve sabah 9:30'da başlayacak.

Günün üçüncü ayağında start alan EXULTANT, mütemadiyen grup koşularda boy göstermiş ve her yarışında varını yoğunu ortaya koymuş inanılmaz karakterli bir safkan. Özellikle uzun sprint yetenğiyle dikkatime takılan safkan, buradaki rakiplerinden ve bahis oranlarında plase gösterilen Furore'yi de daha evvel birkaç kez geçmeyi başardu. Farklı sınıfıyla düzlük üzerinde başlayacağı ataklarının kazanmasına yeteceğini düşünüyorum. Bugün Hong Kong yarışlarında en güvendiğim isim oldu.

Günün son ayağında ise, bu yıl koştuğu ilk yarışında varlık gösteremeyen ama akabinde katıldığı son yarışında ise en dış kulvardan gerçekleştirdiği muhteşem sprintiyle ikinci olmayı başaran GLORIOUS SPECTURM ise günün ikinci bankosu olarak değerlendirmeye alınabilir.

İşte Fanatik Hong Kong Sha Tin altılı bülteni... (NOT: Büyük hali için bülteni sağ tıklayıp kaydedin)











