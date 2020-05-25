Fanatik Hipodrom Gulfstream Park altılı bülteni - 25 Mayıs Pazartesi
Bayramın 2. günü at yarış heyecanı ABD'de de sürecek. Amerika'da 7 yarışlık bir program var. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak. İşte 25 Mayıs Pazartesi Fanatik Gulfstream Park altılı bülteni...
ABD Gulfstream Park yarışları bugün 21:15'de başlayacak. 7 koşuluk programda altılı ganyan 21:46'da start alacak. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak.
25 Mayıs Pazartesi ABD Gulfstream Park Fanatik Hipodrom bülteni ve tahminler...