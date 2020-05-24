Fanatik Hipodrom Gulfstream Park altılı bülteni

ABD Gulfstream Park yarışları bugün 19:45'de başlayacak. 9 koşuluk programda birinci altılı 19:45'de start alacak. İkinci altılı ise 21:15'de başlayacak. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak.

ABD Gulfstream Park Fanatik Hipodrom bülteni ve tahminler...

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