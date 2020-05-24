Fanatik Hipodrom Almanya Baden Baden altılı bülteni

Almanya Baden Baden yarışları bugün 15:30 başlayacak. 9 koşuluk programda birinci altılı 15:30'da start alacak. İkinci altılı ise 17:00'de start alacak. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak.

Eray Balcı Almanya 2. altılısı ve yazısı

Baden-Baden Altılısı

5-1-6-3-2-8

4-9-8-5-2

10-11-1-6-2-13

2 DAYYAN

3-8-5-2

12-1–8

DAYYAN: Kariyerini Fransa’da devam ettirip bugün ilk kez Almanya’da piste çıkacak Dabirsim yavrusunun, bugün karşılaşacağı rakiplerden çok daha üstün bir kağıda sahip olduğunu düşünüyorum. Aktif jokeylik kariyerinde %10'un üzerinde birincilik yüzdesi bulunan uyumlu jokeyi Maxim Pecheur idaresinde daha önce yarış kazanma başarısı da gösteren bu safkanı günün bankosu olarak değerlendirebiliriz.

ALMANYA BADEN - BADEN FANATİK HİPODROM BÜLTENİ (sağa tıklayarak görseli kaydedip büyük halini görebilirsiniz)



