Fanatik Hipodrom Almanya Baden Baden altılı bülteni
Bayramın 1. günü at yarış heyecanı Almanya'da da devam edecek. Baden Baden hipodromunda 9 yarışlık bir program var. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak. İşte Fanatik Baden Baden altılı bülteni...
Almanya Baden Baden yarışları bugün 15:30 başlayacak. 9 koşuluk programda birinci altılı 15:30'da start alacak. İkinci altılı ise 17:00'de start alacak. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak.
Eray Balcı Almanya 2. altılısı ve yazısı
Baden-Baden Altılısı
5-1-6-3-2-8
4-9-8-5-2
10-11-1-6-2-13
2 DAYYAN
3-8-5-2
12-1–8
DAYYAN: Kariyerini Fransa’da devam ettirip bugün ilk kez Almanya’da piste çıkacak Dabirsim yavrusunun, bugün karşılaşacağı rakiplerden çok daha üstün bir kağıda sahip olduğunu düşünüyorum. Aktif jokeylik kariyerinde %10'un üzerinde birincilik yüzdesi bulunan uyumlu jokeyi Maxim Pecheur idaresinde daha önce yarış kazanma başarısı da gösteren bu safkanı günün bankosu olarak değerlendirebiliriz.