Fanatik Hipodrom 4 bülten 16 sayfa
Fanatik Hipodrom bugün tam 4 bülten ve 16 sayfa... Ertelenen İstanbul koşularının yanı sıra Bursa, Şanlıurfa ve erken bahis oranlı İngiltere Wolverhampton koşularıyla pazartesi at yarışı şöleninin heyecanını Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom'da...
Geçtiğimiz çarşamba sis nedeniyle ertelenen İstanbul koşularının yanı sıra Bursa, Şanlıurfa ve erken bahis oranlı İngiltere Wolverhampton koşularıyla pazartesi at yarışı şöleninin heyecanını Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom'la yaşayın. Altılı başlama saatleri ve yazarlarımız şu şekilde:
BURSA: 14.00 (Gökhan Yalçınkaya - Berkay Kurt - HİT)
İSTANBUL: 17.00 (Hakan Cantınaz - Eray Balcı - Tolgahan İmal - HİT)
ŞANLIURFA: 20.00 (Ercan Fırtına)
WOLVERHAMPTON: 20.25 (Yurtdışı erken bahis oranları).
Tüm yarışseverlere bol şanslar.