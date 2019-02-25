Fanatik Hipodrom 4 bülten 16 sayfa

Fanatik Hipodrom bugün tam 4 bülten ve 16 sayfa... Ertelenen İstanbul koşularının yanı sıra Bursa, Şanlıurfa ve erken bahis oranlı İngiltere Wolverhampton koşularıyla pazartesi at yarışı şöleninin heyecanını Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom'da...

25 Şubat 2019, Pazartesi 13:16 Son Güncelleme:
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Fanatik Hipodrom 4 bülten 16 sayfa

Geçtiğimiz çarşamba sis nedeniyle ertelenen İstanbul koşularının yanı sıra Bursa, Şanlıurfa ve erken bahis oranlı İngiltere Wolverhampton koşularıyla pazartesi at yarışı şöleninin heyecanını Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom'la yaşayın. Altılı başlama saatleri ve yazarlarımız şu şekilde:

BURSA: 14.00 (Gökhan Yalçınkaya - Berkay Kurt - HİT)

İSTANBUL: 17.00 (Hakan Cantınaz - Eray Balcı - Tolgahan İmal - HİT)

ŞANLIURFA: 20.00 (Ercan Fırtına)

WOLVERHAMPTON: 20.25 (Yurtdışı erken bahis oranları).

Tüm yarışseverlere bol şanslar.

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