Portekizli teknik adam, 3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanıyor. Bu taktiğe bu kadar güvenmesinin nedeni, başta orta sahadaki kalite olmak üzere eldeki kadroya fazlasıyla uyduğunu düşünmesi... Pereira, takımla yaptığı ilk toplantıda, “Benim için eylül ayına kadar hepiniz aynısınız. Hak eden formayı alır” demişti. Miha Zajc’ın performansıyla formayı kapması, diğer oyunculara örnek oldu.

4 TRANSFER İSTİYOR

2 Temmuz’da Fenerbahçe ’nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Vitor Pereira, 1 ayını geride bıraktı. Portekizli teknik adam, elinden geldiğince her oyuncusuna şans vermeye çalıştı. 53 yaşındaki hoca, geride kalan sürecin ardından yönetimden 1 forvet, 2 kanat beki ve mümkünse bir stoper daha istedi. Vitor Pereira, 3-4-2-1 sistemine göre taleplerini belirledi. Portekizli teknik adam, bu taktiğe çok güveniyor, başarıyı getireceğine inanıyor. Bunun en önemli nedenleri arasında, orta sahada kaliteli oyuncu sayısının fazla olması ve kadronun genel yapısına uyumlu olacağını düşünmesi.





ZAJC ÖRNEK OLDU

Vitor Pereira, göreve geldikten sonra takımıyla yaptığı ilk toplantıda önemli açıklamalara imza atmıştı. Başarılı çalıştırıcı, “Geçen sezon neler yaptığınızın önemi yok. Eylül ayına kadar hepiniz benim için aynısınız. Yönetimin ya da başkalarının sizin için ne düşündüğü önemsiz. Kim hak ederse formayı ona vereceğim” demişti. Pereira’nın, Miha Zajc’ın müthiş çıkışı sonrası formayı ona emanet etmesi, takım üzerinde ciddi bir etki yarattı. Formayı gerçekten hak edenin giyeceğine olan inanç yükseldi. Portekizli çalıştırıcı ayrıca Mert Hakan’ın öğrenme arzusu ve hırsından da son derece memnun.

OZAN'IN TEMPOSU DÜŞÜK

53 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı isimler de var. Vitor Pereira, Ozan Tufan’ın fazla kilosundan şikayetçi. Bunun, temposunun düşük kalmasına neden olduğuna vurgu yapan başarılı teknik adam, öğrencisinden bir an önce fit olmasını istedi. Pereira’nın açıkça söylemese de Mesut Özil’in şu ana kadar ki formundan da memnun olmadığı öğrenildi. Portekizli teknik adam ayrıca, “Samandıra’da kimseyi istemiyorum. Birine hesap vereceksem, başkana ve yönetime kendim veririm” diyerek idari menacer Volkan Ballı’yı istemediğini bildirdi. Bu çıkış sonrası Ballı’nın görevi değiştirildi.

FANATİK ÖZEL

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