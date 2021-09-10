Fan tokenlar 200 milyon dolar kazandırdı

Futbol dünyasından FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal, Everton, Arjantin ve Portekiz milli futbol takımlarının yanı sıra Formula 1, NBA, UFC gibi elit spor organizasyonlarının da partneri olan Socios.com, sporun birçok farklı branşını dijital dünyada taraftarlarla buluşturuyor.

30 farklı ülkeden global partnerleri, 1 milyonun üzerinde kullanıcısı ile Socios.com, dijitalin spor endüstrisi ile iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi nedeniyle, maç günü gelirleri, ticari gelirler gibi ana gelir kalemlerinde ciddi kayıplar yaşayan spor organizasyonları ve kulüpler için Fan Tokenlar geleceğin en önemli gelir kalemlerinden biri olacağının sinyalini veriyor.

Socios.com Fan Token ekosisteminin mevcut piyasa değeri 500 milyon doların üzerinde ve kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus'a göre önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolara ulaşma potansiyeli bulunmakta.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk

En çok Avrupa Kıtasından Fan Token sahibi var

Socios.com uygulamasını indirerek Fan Token alan sporsevelerin coğrafi dağılımına baktığımızda %71 oranla ilk sırada Avrupa Kıtası yer alıyor. İkinci sırada Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden taraftarlar yer alırken, Amerika Kıtası ve Rusya’daki yükseliş trendi de dikkat çekiyor.

Türkiye en hızlı büyüyen pazarlardan biri

Socios.com ekosistemine Türkiye’den ilk dahil olan takım 2019 yılında Galatasaray olmuştu. Sarı kırmızılıları daha sonra Trabzonspor , M.Başakşehir FK, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor kulüpleri takip etti. Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, ilerleyen günlerde yeni Türk kulüplerinin de duyurulacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, bu anlamda son derece potansiyeli olan ve hızlı büyüyen bir pazar. İlerleyen dönemlerde fan tokenlar tıpkı bilet ve kombine gelirleri gibi futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemlerinden biri olacak. Gidişat bunu gösteriyor.”

Fan Token sahiplerinin %45’i 25-34 yaş arası kitle

Dünyanın farklı bölgelerinden Fan Token alarak destekledikleri takımlarla etkileşim kuran sporseverlerin %45’i 25-34 yaş aralığında bulunuyor. Yüzdesel olarak ikinci büyük yaş aralığı ise 18-24 yaş arasındaki genç kitle. %25 oranındaki bu kitle özellikle Z kuşağının dijital varlıklara ilgi ve merakını da gözler önüne seriyor.