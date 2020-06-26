Family&Football ile Coerver Coaching arasında dev işbirliği

Futbol Dünyası’nda dev işbirliği... Arsenal’in yıldızı Mesut Özil başta olmak üzere bir çok genç ve umut vaad eden yıldızları bünyesinde bulunduran Family&Football menajerlik şirket eğitim konusunda bir büyük adım daha atarak, dünyaca ünlü Japon Futbol Akademisi, Coerver Coaching ile partner oldu. İsmini bir dönemin unutulmaz Hollandalı futbolcu ve teknik adam Wil Coerver’den alan ve Japonya’da yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren futbol akademisinin başında eski ünlü Japon yıldız Shinji Ishibashi bulunuyor. Akademinin dünya futboluna kazandırdığı bir çok yıldız bulunurken son olarak buradan mezun olan Takumi Minamino Liverpool’a transfer olmuştu.

Dr. Erkut Söğüt dev anlaşmayla ilgili olarak “Böylesine global bir eğitim kuruluşuyla birlikte olmak gurur verici. Coerver yötecilerin bizleri seçmesinin en büyük sebebi bizim de gençlere önem vermemizdir. Şirketmizin Dünya’nın tam 7 ülkesinde temsilcilikleri bulunuyor. Sadece temsil ettiğimiz oyuncularda değil, bizim bünyemizde görev yapan tüm çalışanlarımızı da önceden müthiş bir eğitimden geçiririyoruz. Coerver Akademisi’nde görev yapan hocaların tamamı görev yapmadan önce 1 ila 1,5 yıl arasında sıkı bir eğitim alıyor. Hep diyoruz, önce eğitim... Birlikte büyük projelere imza atacağız ve geleceğin yıldızlarına müthiş bir kariyer sağlayacağız” şeklinde konuştu...

Coerver Coaching CEO’su Shinji Ishibashi ise “Family&Football gibi elit bir kurumla beraber yürüyecek olmamız bizi çok heyecanlandırıyor. Bundan sonra hayali Avrupa veya Uzak Doğu’da top koşturmak gençleri beraber eğiteceğiz ve bu gençlerin kariyerlerini yönetmekten gurur duyacağız” ifadesini kullandı.