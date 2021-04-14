Fallout 76’da oyuncular Washington’a geri dönüyor

Son zamanlarda Fallout 76 oyuncularını sevindiren pek çok gelişme yaşandı. Başlarda Bethesda’nın en büyük başarısızlığı olarak anılan oyun, sonrasında iki sene boyunca çıkardığı sürekli yama ve güncellemelerle oyun çok daha stabil bir hale gelmeyi başardı. Artık Fallout 76’nın tam ve oynanabilir kaliteli bir oyun olduğu gönül rahatlığıyla söylenebilir

Ancak Bethesda oyunun geliştirilmesine ara verecek gibi görünmüyor. Stüdyo, geçtiğimiz günlerde Fallout 76 için 2021 senesinde izlenecek içerik yol haritasını paylaştı. Paylaşılan yol haritasına göreyse Fallout 76 oyuncularını bu sene pek çok yenilik bekliyor. Ancak oyuncuların dikkatini hala oyuna eklenmeyen “Expedition” içerikleri çekti.

Expedition, yani keşif gezileri, temelde oyunun herhangi bir yerine eklenen oyun sonu hikâye içerikleri oluyor. Ancak henüz bu Expedition içerikleri hakkında oyuncular çok az bilgiye sahip. Bilinen şeylerden biri ise bu eklentilerin oyuncuları ana harita dışına çıkaracağı ve oyuncuların birlikte keşif gezilerine çıkabileceği.

Bazı veri madencilerinin eriştiği bilgilerle birlikteyse oyuna eklenecek yeni keşif gezisi içeriğine dair bazı ipuçları elde edildi. Eldeki veriler kesin çıkarımlar yapabilecek kadar detaylı olmasa da pek çok oyuncu ilk keşif gezisi lokasyonun Washington D.C. olacağına inanıyor. Kimi oyuncular ise bu görsellerin Pittsburgh için tasarlandığı yönünde tahmin yürüttü.

Görselleri paylaşan Reddit kullanıcısı Rakkan, bu görsellere “bir arkadaşının hacklediği” henüz kapalı ve hiç stabil olmayan bir serverdan ulaşıldığını söyledi. Rakkan PC Gamer’a şöyle konuştu: “Çok bug var ve oyun sürekli çöküyor ama resmi sunucularda yapsanız banlanacağınız şeyleri yapabiliyorsunuz.”

Pek çok oyuncu kısa süre içinde oyuna eklenecek keşif gezilerine dair resmi bir açıklama bekliyor.