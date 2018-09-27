Fallout 76’da çapraz platform desteği olmayacak

Hines’ın tweet’i, Sony’nin PS4 ile rakip konsollar Nintendo Switch ve Xbox One arasında Fortnite oynanabileceğini ve bu adımın daha fazla oyunun eklenmesine öncülük edeceğini duyurmasından birkaç saat sonra atıldı.

Hines, QuakeCon 2018’de Sony’nin platformlar arası oynanış konusundaki tutumundan endişe duyduğunu belirtmişti. Ancak Fallout 76’dan çok The Elder Scrolls: Legends kart oyunuyla ilgili kaygılarını açıkladı:

“Fallout 76, tabii ki: Ben Xbox’ımda, çocuğum da bilgisayarında oynuyor ve birlikte oynayabilsek iyi olurdu, ama yapamazsak da tamam. Çok fazla oyun var. Xbox’ta Overwatch oynuyorum, o da PC üzerinden oynuyor ve tamamen ayrı bir hesabı var. Fallout 76 için çok da önemli değil. Ama Legends için bu kesinlikle kritik. Çapraz platformda olabilecek birine karşı oynuyorsunuz. Herhangi bir platformda ne yaparsanız yapın, oyun yüklediğiniz ve oturum açtığınız sürece tüm ilerlemeniz, yaptığınız her şeyin geleceği anlamına geliyor.”

Eğer bir maçın ortasında bilgisayarınızdasınız ve onu [dizüstü bilgisayarı işaret ederek] bir maçın ortasındayken kapattınız ve telefona yüklediniz, hemen kaldığın yerden devam ediyorsun. Bu, bizim için tüm platformlarda bir zorunluluk. Eğer kitlemizi ‘bu platformda yer alan insanlar sadece bu platformdaoynayabilir’ veya ‘o platformda yaptığınız herhangi bir ilerleme diğerinde olmaz’ diyerek bölmeye başlamak zorunda kalırsak, o zaman bu kötü bir durum olur.”

Sony, Fortnite PS4 için çapraz platformu onayladıktan sonra, diğer oyunların yakında bu özelliğe kavuşup kavuşmayacağı merak konusu.

Fallout 76 14 Kasım 2018’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. (Psoyun.com)