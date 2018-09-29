Fallout 76 beta tarihleri tüm platformlar için açıklandı!

Fallout 76 beta ilk olarak Xbox One’a geliyor ve başlangıç tarihi 23 Ekim’de başlayacak. PlayStation 4 ve PC oyuncuları 30 Ekim’de betaya erişebilecekler ve biraz daha sabretmek zorundalar.

“B.E.T.A.” (Break-It Early Test Application) sadece ön sipariş yoluyla erişilebilecek. Beta testine katılan oyuncular Bethesda’nın SSS sayfasına göre, oyunun tamamına erişim sağlayacaklar. Oyuncular betanın ardından ilerlemelerini 14 Kasım’da yayınlanacak tam oyuna taşıyabilecekler.

Her ne kadar oyuncular beta boyunca oyunun tamamına erişebilecek gibi görünse de, Sıkça Sorulan Sorular sayfasında her şeyin tam kapasitede çalışmayacağı belirtiliyor. Örneğin, sunucular 7/24 çalışmayacak, günde 4 ila 8 saat arasında çalışacaklar.





Oyun içi tanıtım videosu, Fallout 76‘nın çok oyunculu işleyişi hakkında ilk bilgileri sunuyor. Kararsız olan önceki Fallout’ların aksine, fragman eğlenceli bir parti atmosferi sergiliyor gibi görünüyor. Belki de sığınak hayatı o kadar da kötü değildir?

Gösterilen sığınak sakinleri, Fallout 4’ün NPC’leri (oynanamayan karakterler) ile büyük benzerlik göstermekte ve bu yüzden oyunlar arasında sanat tarzı olarak büyük bir fark beklenmiyor.Fallout 76, serinin çok oyunculu mod sunan ilk oyunu olarak diğerlerinden ayrılıyor. Bethesda geçtiğimiz hafta, oyunun yeni haritasının adını Appalachia olarak açıklamıştı.Ayrıca Bethesda’nın pazarlama başkanı Pete Hines twitter hesabından, oyunun PlayStation 4, Xbox One ve PC’de çapraz platformu desteklemeyeceğini paylaştı.