Sarı-lacivertli takım Antalya kampında çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda risk alınmıyor. Önceki gün Kruse’nin ardından Emre de dün sabah çalışmasında riske edilmedi. Antrenmanlar yüksek tempoda yapılsa da en ufak bir adale ağrısında oyuncular antrenmana çıkarılmıyor ve dinlendiriliyor.

Öte yandan Yeni transfer Falette’in en yakın arkadaşı Mevlüt Erdinç. İkili daha önce Metz’de birlikte oynadı. Mevlüt, arkadaşına takıma alışması için en çok yardım eden isim olarak dikkat çekiyor.