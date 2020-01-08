Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan stoper oyuncusu Simon Falette İstanbul'a geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt takımının Gineli oyuncusu bu sezon bir resmi maçta görev yapmıştı.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor

(DHA)